政府增10流動採樣站包括灣仔修頓遊樂場【附各區流動採樣站名單連結】 (14:32)

政府今（14日）宣布，增設10個流動採樣站。（各區流動採樣站地址、開放日期按此）
10個增設流動採樣站包括：
• 鴨脷洲海怡半島（3月15日開放）
服務對象：須接受強制檢測的當區居民及工作人員
• 薄扶林西島中學（3月15日開放）
服務對象：須接受強制檢測的學生及工作人員
• 灣仔修頓遊樂場
服務對象：餐飲業務員工及第599F章的指定表列處所員工、須接受強制檢測的當區居民及工作
• 灣仔香港君悅酒店
服務對象：須接受強制檢測的住戶、訪客及工作人員
• 北角丹拿花園
服務對象：須接受強制檢測的丹拿花園居民及工作人員
• 牛池灣彩輝邨
服務對象：須接受強制檢測的當區居民及工作人員
• 新蒲崗采頤花園
服務對象：須接受強制檢測的采頤花園居民及工作人員
• 屯門香港黃金海岸
服務對象：須接受強制檢測的香港黃金海岸居民及工作人員
• 將軍澳日出康城首都
服務對象：須接受強制檢測的首都居民及工作人員
• 愉景灣康慧台康頤閣
服務對象：須接受強制檢測的當區居民及工作
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