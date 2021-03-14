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政府增10流動採樣站包括灣仔修頓遊樂場【附各區流動採樣站名單連結】 (14:32)

政府今（14日）宣布，增設10個流動採樣站。（各區流動採樣站地址、開放日期按此

10個增設流動採樣站包括：

鴨脷洲海怡半島（3月15日開放）

服務對象：須接受強制檢測的當區居民及工作人員

薄扶林西島中學（3月15日開放）

服務對象：須接受強制檢測的學生及工作人員

灣仔修頓遊樂場

服務對象：餐飲業務員工及第599F章的指定表列處所員工、須接受強制檢測的當區居民及工作

灣仔香港君悅酒店

服務對象：須接受強制檢測的住戶、訪客及工作人員

北角丹拿花園

服務對象：須接受強制檢測的丹拿花園居民及工作人員

牛池灣彩輝邨

服務對象：須接受強制檢測的當區居民及工作人員

新蒲崗采頤花園

服務對象：須接受強制檢測的采頤花園居民及工作人員

屯門香港黃金海岸

服務對象：須接受強制檢測的香港黃金海岸居民及工作人員

將軍澳日出康城首都

服務對象：須接受強制檢測的首都居民及工作人員

愉景灣康慧台康頤閣

服務對象：須接受強制檢測的當區居民及工作

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