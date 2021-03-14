半山雍景臺殷樺花園解封零確診　居民：令人感覺多此一舉 (11:28)

殷樺花園一期居民黃小姐今早帶同飼養的金毛尋回犬下樓散步。她表示，大廈早前被列為強制檢測大廈，大部分居民已做檢測，認為封區行動重複，且需動用不少人力物力，令人感覺多此一舉。黃小姐認為封區安排混亂，昨晚花了一小時排隊取物資及做檢測。她續稱，排隊等候檢測人龍「都幾密」，人人都有戴口罩。原本計劃今早7時出門放狗，因解封時間較晚，行程輕微受阻。

殷樺花園二期居民汪先生表示，封區行動麻煩，居民早前已接受強制檢測，無必要封區。另一名二期居民陳先生認為，檢測是為了安全，估計因殷樺花園一期與二期之間設有通道，故即使二期沒確診個案，居民也需接受檢測。他表示，自己昨早已接受檢測，晚上封區後再做一次，行動沒有為他構成不便。陳先生續說，自己平日都有注意衛生，如勤洗手，到快餐店也會挑選一人座位，故不擔心有感染風險。

16人未進行強制檢測

執法行動今早約11時完成，有16人未進行強制檢測，當局已向他們發出強制檢測令及／或處定額罰款5000元。

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