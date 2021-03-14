港聞

新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (11:44)

本港昨日（13日）新增47宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（3月7日至13日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:41報道：URSUS Fitness群組增10病例累計109人染疫　本港增24確診10源頭不明

○油尖旺區

圓方 千兩

香港藝術館

國際廣場 南海一號

東麗中心 本家韓國料理

香港瑰麗酒店 DarkSide

高鐵西九龍出入境管制站

銀城廣場 雲桂香米線專門店

堪富利士道5A號 釜山亞之媽

海港城海運大廈 芽莊越式料理

○深水埗區

億京廣場

北河街市政大廈

長沙灣廣場 2期

美孚政府綜合大樓

澤安道1號 鑽石冰室

榮吉工業大廈 開花結果

美孚新邨蘭秀道 香港地

青山道314號地下 金園茶餐廳

美孚新邨吉利徑5-7號 小越南

○中西區

列聖宮

信誠廣場

中央廣場

高等法院大樓

大會堂 美心皇宮

Hotel Jen Hong Kong

世紀廣場 星巴克咖啡

置地文華東方酒店 SOMM

堅道111號 Filters Lane

堅道51-53號 星巴克咖啡

置地廣場 Fuel Espresso

富國大廈 Winstons Coffee

利源西街27-29號 R&R Bagels

文華東方酒店 文華扒房及酒吧

宜必思香港中上環酒店 糖心軒

國際金融中心商場 Pret A Manger

威靈頓街86-90號 BEP Vietnamese Kitchen

第三街127B號地下 Shop9 Restaurant & Lounge

薄扶林道64-68號 URSUS Fitness

○九龍城區

又一城 穴蔵

○黃大仙區

香港房屋委員會客務中心

○觀塘區

樂華商場 榮基打冷小菜

○灣仔區

西施樓 潮民火鍋

養和醫院

○南區

海怡西廣場

赤柱市政大廈

香港海洋公園萬豪酒店

數碼港商場 El Charro Mexican Cantina

港怡醫院南座

○北區

帝庭軒購物商場

○葵青區

新都會廣場 敏華冰廳

○沙田區

美田商場 新城餐廳

○屯門區

山景商場 一粥麵

屯門兆麟政府綜合大樓

鄉事會道2A號安定邨停車場地下 魚米

○西貢區

將軍澳中心

港鐵將軍澳站

彩明商場 百樂門囍宴

將軍澳廣場 薩莉亞意式餐廳

○離島區

愉景廣場

資料來源：衛生防護中心（截至3月13日）

新冠肺炎 相關報道：

政府增10流動採樣站包括灣仔修頓遊樂場【附各區流動採樣站名單連結】

強制檢測大廈、工作場所名單　增64地點包括1健身中心7學校（3月13日更新版）

半山雍景臺殷樺花園解封零確診  居民：令人感覺多此一舉

相關字詞﹕近7天確診者曾到訪食肆街市商場酒店名單一覽 新冠肺炎 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎檢測 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 疫情第四波 編輯推介

上 / 下一篇新聞