新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (11:44)

本港昨日（13日）新增47宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（3月7日至13日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:41報道：URSUS Fitness群組增10病例累計109人染疫 本港增24確診10源頭不明
○油尖旺區
圓方 千兩
香港藝術館
國際廣場 南海一號
東麗中心 本家韓國料理
香港瑰麗酒店 DarkSide
高鐵西九龍出入境管制站
銀城廣場 雲桂香米線專門店
堪富利士道5A號 釜山亞之媽
海港城海運大廈 芽莊越式料理
○深水埗區
億京廣場
北河街市政大廈
長沙灣廣場 2期
美孚政府綜合大樓
澤安道1號 鑽石冰室
榮吉工業大廈 開花結果
美孚新邨蘭秀道 香港地
青山道314號地下 金園茶餐廳
美孚新邨吉利徑5-7號 小越南
○中西區
列聖宮
信誠廣場
中央廣場
高等法院大樓
大會堂 美心皇宮
Hotel Jen Hong Kong
世紀廣場 星巴克咖啡
置地文華東方酒店 SOMM
堅道111號 Filters Lane
堅道51-53號 星巴克咖啡
置地廣場 Fuel Espresso
富國大廈 Winstons Coffee
利源西街27-29號 R&R Bagels
文華東方酒店 文華扒房及酒吧
宜必思香港中上環酒店 糖心軒
國際金融中心商場 Pret A Manger
威靈頓街86-90號 BEP Vietnamese Kitchen
第三街127B號地下 Shop9 Restaurant & Lounge
薄扶林道64-68號 URSUS Fitness
○九龍城區
又一城 穴蔵
○黃大仙區
香港房屋委員會客務中心
○觀塘區
樂華商場 榮基打冷小菜
○灣仔區
西施樓 潮民火鍋
養和醫院
○南區
海怡西廣場
赤柱市政大廈
香港海洋公園萬豪酒店
數碼港商場 El Charro Mexican Cantina
港怡醫院南座
○北區
帝庭軒購物商場
○葵青區
新都會廣場 敏華冰廳
○沙田區
美田商場 新城餐廳
○屯門區
山景商場 一粥麵
屯門兆麟政府綜合大樓
鄉事會道2A號安定邨停車場地下 魚米
○西貢區
將軍澳中心
港鐵將軍澳站
彩明商場 百樂門囍宴
將軍澳廣場 薩莉亞意式餐廳
○離島區
愉景廣場
資料來源：衛生防護中心（截至3月13日）
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