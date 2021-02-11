新冠肺炎｜愛丁堡廣場檢測站200人排隊　港島檢測中心連續3日預約爆滿 (18:55)

在環球貿易廣場工作的陸先生表示自己需強制檢測，從網上知悉近日社區檢測中心均已額滿，唯有轉往流動檢測站。他說並非其部門的人曾到URSUS Fitness，且已在家工作一段時間，但因14日內曾返過公司，所以要盡本分做檢測。他又批評「之前4人一齊運動唔使戴口罩，明顯有漏洞」。

尹先生及女友吳小姐都曾到中環建業榮基中心的Pure Fitness，二人居港島，在中上環地區上班。尹先生稱不擔心疫情，但女友因擔心所以「捉佢嚟一齊檢測」。吳小姐說過往Pure Fitness在政府未收緊戴口罩的規例前，已經十分嚴謹，「會捉人，除少少都叫你戴返」。不過吳小姐稱近期不敢再去健身室，改為出街跑步，又希望政府再增加流動檢測站。

曾太的女兒就讀西島中學，學校出現確診者的緊密接觸者。雖然不在強制檢測之列，曾太早前已預約禮頓山社區會堂檢測中心，但又見到有流動檢測站，便轉往愛丁堡廣場。她表示擔心疫情，近期會減少到屋苑的健身室健身。

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