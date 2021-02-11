新冠肺炎｜今10多宗初步確診7源頭不明　包括5歲男童及九龍真光中學校工 (17:33)

初步確診源頭不明個案：

．38歲男子：居於大埔新興花園，在機場貴賓室工作負責工程管理，3月10日發燒

．5歲男童：居於元朗石湖圍，在元朗太陽島英文幼稚園就讀，逢星期一及五回校上面授課，最後上課日為3月5日。他在3月6日起發燒，其後曾向私家醫生及港安醫院求醫

．49歲主婦：居於愉景新城2座，3月9日及10日曾在佐敦上瑜伽班，3月11日檢測結果初步呈陽性

．元朗雞地的工程公司員工：居於西半山羅便臣道嘉兆臺，他毋須到工地工作

．65歲女子：居於黃埔花園，在漆咸道北東貿商業大廈工作。她3月9日起胸口痛，向私家醫生求醫，照肺時發現有陰影送院，最後上班日為3月12日。

．12歲兒童：居於將軍澳康盛花園2座，在九龍塘官立小學就讀，最後上學日為2月15日，3月11日起發燒

．居深水埗南昌街鑽石樓夫婦：兩人所住大廈早前須強制檢測，其單位與早前的個案同層，並不相識。丈夫在九龍塘九龍真光中學當校工，若確診該校需強制檢測。他在3月12日做檢測，最後上班日為3月13日

新冠肺炎 相關報道：

今增47確診4源頭不明 URSUS Fitness群組增35宗累計99人染疫