新冠肺炎｜今10多宗初步確診7源頭不明　包括5歲男童及九龍真光中學校工 (17:33)

本港今日（13日）新增47宗新型冠狀病毒確診個案，另有10多宗初步確診。衛生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會表示，初步確診個案中有7宗為源頭不明，另有7宗與URSUS Fitness群組相關，多是顧客和緊密接觸者。
初步確診源頭不明個案：
．38歲男子：居於大埔新興花園，在機場貴賓室工作負責工程管理，3月10日發燒
．5歲男童：居於元朗石湖圍，在元朗太陽島英文幼稚園就讀，逢星期一及五回校上面授課，最後上課日為3月5日。他在3月6日起發燒，其後曾向私家醫生及港安醫院求醫
．49歲主婦：居於愉景新城2座，3月9日及10日曾在佐敦上瑜伽班，3月11日檢測結果初步呈陽性
．元朗雞地的工程公司員工：居於西半山羅便臣道嘉兆臺，他毋須到工地工作
．65歲女子：居於黃埔花園，在漆咸道北東貿商業大廈工作。她3月9日起胸口痛，向私家醫生求醫，照肺時發現有陰影送院，最後上班日為3月12日。
．12歲兒童：居於將軍澳康盛花園2座，在九龍塘官立小學就讀，最後上學日為2月15日，3月11日起發燒
．居深水埗南昌街鑽石樓夫婦：兩人所住大廈早前須強制檢測，其單位與早前的個案同層，並不相識。丈夫在九龍塘九龍真光中學當校工，若確診該校需強制檢測。他在3月12日做檢測，最後上班日為3月13日
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