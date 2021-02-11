URSUS Fitness群組增35宗累計99人染疫　本港增47確診新冠肺炎4源頭不明 (16:43)

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會表示，URSUS Fitness群組確診個案，至今共包括75名顧客、7名職員及17名密切接觸者。她認為第四波疫情一直未完，因本港持續有個案，未能「清零」，擔心疫情會出現大反彈。

源頭不明個案：

．34歲女子（個案11243）：居於新蒲崗采頤花園3座，在伊利沙伯醫院分娩後確診。醫管局總行政經理庾慧玲稱，該女子在2月28日入院，入院篩查檢測結果呈陰性，3月1日分娩，3月4日出院。經接觸追蹤後，一名同病格產婦被列為密切接觸者須檢疫，她是廣華醫院一名註冊護士，最後上班日為2月16日

．41歲男子（個案11246）：養和醫院維修部技術人員，居於元朗喜利大廈

．24歲女子（個案11252）：居於海怡半島二期10座，在中環永富大廈工作。2月19日到過PURE Fitness，3月9開始喉嚨痛，病毒數值（CT Value）較高，即病毒量低。張竹君稱，須進一步調查是否與健身中心群組有關

．36歲男子（個案11255）：居於彩輝邨彩華樓，三菱升降機維修員，無病徵，3月11日檢測呈陽性；3月10日至12日分別曾到樂華邨奐華樓及喜華樓、廣田邨廣逸樓、和樂邨恆安樓、秀茂坪紀律部隊宿舍4及5座、雲漢邨漢松樓及漢柏樓維修升降機

部分相關個案：

．昨日（12日）公布初步確診的ONE Personal Training員工今確診，她在3月8日曾檢測陰性，3月10日最後上班日，翌日感不適。張竹君稱，衛生防護中心調查後發現一名URSUS Fitness確診顧客在3月4日及3月9日曾到該健身中心，因此認為兩個案有關連。

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