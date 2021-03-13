調查：油尖旺不適切住屋單位逾4萬個　42%受訪者稱業主疫下加租 (15:40)

負責研究的宏恩基督教學院社會工作學院助理教授李玉儀指出，調查採探訪形式，到訪油尖旺區樓齡25年或以上的私人住宅大廈，又以隨機抽樣方式選擇在旺角西區派出調查員逐層計算單位數目，發現每幢大廈都有不適切住屋，如劏房、板間房、床位等。由此推算區內不適切住屋單位有42,441個，比2016年人口普查數據，估計劏房戶多出約5000個。

在問卷調查中，發現有超過七成住戶不足兩年就要搬屋一次，42%受訪者指出僱主在疫下加租，只有不足5%業主有減租。問及加租幅度，有加租的住客平均租金由約上一份租約，即約兩年前的4388元加至今年新租約的4936元。

另外，有八成受訪者表示居住地方有衛生問題，近四成表示不足夠鮮風，25.8%指出房間密不透風。李玉儀憂慮分間房戶會比其他大廈更難控制疫情，易有傳染病傳播。

油尖旺區議會房屋事務委員會主席李傲然表示，不適切住屋問題一直存在，疫情把這些問題「從牀下底掃出來」。李玉儀建議油尖旺區內新建的分間房需要領牌並設合規格的標準。

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