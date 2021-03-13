調查：油尖旺不適切住屋單位逾4萬個　42%受訪者稱業主疫下加租 (15:40)

油尖旺區議會房屋事務委員會聯同關注綜援低收入聯盟及宏恩基督教學院社會工作學院，於2020年11月至2021年2月期間，在油尖旺區進行社區調查，收回417份有效問卷及進行實地觀察，推算區內不適切住屋單位逾4萬個，有42%受訪者表示業主在疫情期間加租。
負責研究的宏恩基督教學院社會工作學院助理教授李玉儀指出，調查採探訪形式，到訪油尖旺區樓齡25年或以上的私人住宅大廈，又以隨機抽樣方式選擇在旺角西區派出調查員逐層計算單位數目，發現每幢大廈都有不適切住屋，如劏房、板間房、床位等。由此推算區內不適切住屋單位有42,441個，比2016年人口普查數據，估計劏房戶多出約5000個。
在問卷調查中，發現有超過七成住戶不足兩年就要搬屋一次，42%受訪者指出僱主在疫下加租，只有不足5%業主有減租。問及加租幅度，有加租的住客平均租金由約上一份租約，即約兩年前的4388元加至今年新租約的4936元。
另外，有八成受訪者表示居住地方有衛生問題，近四成表示不足夠鮮風，25.8%指出房間密不透風。李玉儀憂慮分間房戶會比其他大廈更難控制疫情，易有傳染病傳播。
油尖旺區議會房屋事務委員會主席李傲然表示，不適切住屋問題一直存在，疫情把這些問題「從牀下底掃出來」。李玉儀建議油尖旺區內新建的分間房需要領牌並設合規格的標準。