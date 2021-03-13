新冠疫苗｜林鄭月娥：已要求增加合資格接種疫苗群組 (15:50)

特首林鄭月娥今午（13日）於facebook發文稱，已要求公務員事務局長研究再開放合資格接種新型冠狀病毒疫苗的群組。她表示，近日出現幾宗接種新冠疫苗後的嚴重個案，令市民猶豫，但多名醫學專家已指出個案與疫苗接種無直接關係，重申打針好處比不打針多。
截至昨晚（12日），累計約16.2萬名市民已接種第一劑疫苗，佔16歲或以上香港居民的2.5%。林鄭月娥引述港大醫學院院長梁卓偉稱，「以此速度，香港要等到2023年才能完成全民接種疫苗」。她表示，有逾50%人口接種新冠疫苗的以色列，以及逾2000萬人已接種疫苗的英國，正逐步解除社交距離措施，反問「這些逐步恢復正常生活的可能性，不正是大家所盼望的嗎？」
林鄭月娥又表示，上周與國務院副總理韓正會面時，韓正稱中央對特區抗疫的支持「萬事俱備」，只需市民的支持和參與，提高疫苗接種率。
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