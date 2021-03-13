新冠疫苗｜林鄭月娥：已要求增加合資格接種疫苗群組 (15:50)

截至昨晚（12日），累計約16.2萬名市民已接種第一劑疫苗，佔16歲或以上香港居民的2.5%。林鄭月娥引述港大醫學院院長梁卓偉稱，「以此速度，香港要等到2023年才能完成全民接種疫苗」。她表示，有逾50%人口接種新冠疫苗的以色列，以及逾2000萬人已接種疫苗的英國，正逐步解除社交距離措施，反問「這些逐步恢復正常生活的可能性，不正是大家所盼望的嗎？」

林鄭月娥又表示，上周與國務院副總理韓正會面時，韓正稱中央對特區抗疫的支持「萬事俱備」，只需市民的支持和參與，提高疫苗接種率。

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