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民主派初選47人案｜譚文豪保釋被拒妻子落淚　郭家麒妻代發言：多謝大家關心 (14:45)

47名民主派因「35+初選」被控串謀顛覆國家政權罪，15名被告獲准保釋後，其中11人遭律政司提出覆核，高等法院今（13日）就鄭達鴻、譚文豪、郭家麒、彭卓棋及柯耀林5人的保釋覆核進行聆訊。下午近1時，譚文豪保釋被拒後，其妻在庭外會議室內拭淚。她隨後由郭家麒妻子、立法會前議員張超雄等人陪同下，眉頭深鎖地到高院低層6樓羈留室，其間郭家麒妻子代譚文豪妻子向記者表示「唔好意思，多謝大家關心」。

老伯叫「濫捕誣告」口號遭軍裝警包圍　傳媒聯絡組警員調停

另外，接近中午時，一名老伯在高院囚車出入口位置，獨自舉起寫有「人民有顛覆暴政的自由」、「生安白造、濫捕誣告」等字句的紙板，高叫紙板上字句後，被多名軍裝警員包圍，並要求老伯出示身分證明文件，但老伯未有理會，並手拿《基本法》稱人身自由不容侵犯。事件擾攘約10分鐘後，由傳媒聯絡組警員調停。

因應今日聆訊，警方在囚車出入口停泊多部警車，並設立記者區，另有約20名警員在場戒備；高院低層4樓出入口外亦有多名警員戒備，並用膠帶及鐵馬分隔排隊位置及行人通道。

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