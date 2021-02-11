民主派初選47人案｜譚文豪保釋被拒妻子落淚　郭家麒妻代發言：多謝大家關心 (14:45)

老伯叫「濫捕誣告」口號遭軍裝警包圍 傳媒聯絡組警員調停

另外，接近中午時，一名老伯在高院囚車出入口位置，獨自舉起寫有「人民有顛覆暴政的自由」、「生安白造、濫捕誣告」等字句的紙板，高叫紙板上字句後，被多名軍裝警員包圍，並要求老伯出示身分證明文件，但老伯未有理會，並手拿《基本法》稱人身自由不容侵犯。事件擾攘約10分鐘後，由傳媒聯絡組警員調停。

因應今日聆訊，警方在囚車出入口停泊多部警車，並設立記者區，另有約20名警員在場戒備；高院低層4樓出入口外亦有多名警員戒備，並用膠帶及鐵馬分隔排隊位置及行人通道。

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