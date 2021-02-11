新世界招聘會逾萬人爭近千職位　包括10萬月薪ESG策略師 (14:31)

「90後」Henry有意應徵皇都戲院保育大使，他曾到訪北角皇都戲院大廈的底層，形容大廈「招牌膠管好靚，底下條街仔有啲似尖沙嘴香檳大廈，有舊香港特色，1990（年）後出生嘅我哋好少見，現時全部都係商場」。他稱本身愛看書，「流住資料搜集嘅血」，以往對熱衷的議題會搜集很多資料，但資料搜集不能賺錢，「喺呢個職位終於可以大派用場」。

全場最高薪的職位是為物業開發及經營加入環保元素的ESG策略師，有不少人查詢。31歲Jeff去年6月從英國回流香港，至今待業近8個月，但他不因此着急找工作，稱興趣是首要考慮因素。他在英國從事7年數據分析工作，希望將來繼續在此方向發展。

新世界發展執董兼高級總監（人力資源）趙慧嫻說，今次反應熱烈，有1萬人報名，當中近三成人正在待業。她說，未能到場的求職者明日（14日）起可在網上交履歷，預計最熱門工種為顧客服務、人力資源、文化類型的職業，受聘者最快四月上班。