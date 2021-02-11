民主派初選47人案｜鄭達鴻彭卓棋柯耀林獲高院批准保釋　郭家麒譚文豪須續還押【短片】 (20:11)

【20:06】晚上約8時，彭卓棋及柯耀林先後在高院囚車出入口步出，兩人隨即登上私家車離去，沒有發言。

【17:15】杜官駁回律政司的覆核，柯耀林獲准保釋，保釋按總裁判官蘇惠德批准的原有條件批出。

柯耀林得悉裁決後神情平靜，離開犯人欄時與父母揮手。其母親則在散庭時激動哭泣，她向旁聽市民道謝後，與女親友擁抱，其親友安慰道「返屋企啦返屋企啦」。

柯耀林在地區工作的同事和團隊今亦在庭外旁聽，他們得悉柯耀林獲保釋後同樣激動哭泣。與柯耀林同為西貢區議員的陳耀初，有份為柯耀林任擔保人，他表示得知結果後「安樂少少」。

柯耀林保釋條件：

一、不得直接或間接以任何方式（包括傳統實體／電子媒體／任何公眾平台），作出、發放或轉載任何可能有合理理由被視為任何根據其性質可構成違反國安法或香港法例中維護國家安全的罪行的言論。

二、不得直接或間接以任何方式（包括傳統實體／電子媒體／任何公眾平台），作出任何可能有合理理由被視為任何根據其性質可構成違反國安法或香港法例中維護國家安全的罪行的行為。

三、不得直接或間接組織、安排、參與或協調任何級別的選舉（投票除外），不論政府或非政府舉行的任何選舉。

四、不得直接或間接以任何方式聯絡任何外國官員、議員、任何級別議員成員，或其他服務於以上人員的人。

另要交出5萬元保釋金、兩名各5萬元的人事擔保、交出所有旅遊證件和BNO、不准離港、一星期4天向警署報到，以及遵守午夜12時至早上7時的宵禁令等。

【16:56】法庭正處理今日最後一名被告柯耀林的保釋覆核，柯耀林由大律師郭憬憲代表。

【16:33】杜官駁回律政司的覆核，彭卓棋獲准保釋。除了原有保釋條件外，杜官另下令彭卓棋增加兩個各10萬元的人事擔保。彭卓棋得悉裁決後神情平靜，其未婚妻則一直緊握雙手，至得悉彭卓棋獲保釋後才鬆一口氣。

彭卓棋弟弟、中西區區議員彭家浩在庭外表示，對於結果本來是抱着「prepare for the worst（為最壞作準備）」的心態面對，因認為法庭會否批出保釋的準則是因人而異，故此沒想太多。對於彭卓棋獲批保釋，彭家浩稱，不會說是抱着僥倖心態，因現時尚有其他被告的案件需要關注。

彭卓棋保釋條件如下：

一、不得直接或間接以任何方式（包括傳統實體／電子媒體／任何公眾平台），作出、發放或轉載任何可能有合理理由被視為任何根據其性質可構成違反國安法或香港法例中維護國家安全的罪行的言論。

二、不得直接或間接以任何方式（包括傳統實體／電子媒體／任何公眾平台），作出任何可能有合理理由被視為任何根據其性質可構成違反國安法或香港法例中維護國家安全的罪行的行為。

三、不得直接或間接組織、安排、參與或協調任何級別的選舉（投票除外），不論政府或非政府舉行的任何選舉。

四、不得直接或間接以任何方式聯絡任何外國官員、議員、任何級別議員成員，或其他服務於以上人員的人。

另要交出10萬元保釋金、共30萬元人事擔保、交出所有旅遊證件和BNO、不准離港、一星期4天向警署報到，以及遵守午夜12時至早上7時的宵禁令等。

【16:23】鄭達鴻早上獲准保釋後，下午約4時20分離開法院。他兩次說「希望大家撐住，多謝大家」，向記者合十鞠躬後，與女朋友及親友登上私家車離開。

【15:26】法庭正處理彭卓棋的保釋覆核，彭卓棋由大律師盧敏儀代表。

【15:13】郭家麒保釋被拒，須繼續還押。

郭家麒聆聽律政司一方陳辭時，不時在犯人欄內搖頭。他得悉保釋被拒後神情平靜，一度相隔犯人欄玻璃與到庭的公民黨前黨友余若薇，以及其他律師擊掌。他其後向妻子和旁聽的市民揮手道別。

醫學會會長蔡堅亦有到庭旁聽。蔡堅向本報表示，今天來是打算為郭家麒當擔保人，但最終郭不獲保釋。被問到有否預料到此結果及現時感受，蔡堅說「冇嘢好講」、「見到上一單（譚文豪）的結果已經估到」。

郭家麒妻子隨後到高院囚車出入口外，高舉寫有鼓勵香港人字句的紙牌，但未有發言便離開。一直陪同她的立法會前議員張超雄被問到對裁決有何感受，他表示「暫時冇嘢講」。張超雄隨後陪同郭家麒妻子離開。

【14:03】法庭正處理郭家麒的保釋覆核，他同樣由資深大律師蔡維邦代表。

【12:52】譚文豪的保釋被拒，須繼續還押。譚文豪得悉裁決後，多次與坐在公眾席的親友對望，其後數次抬頭望向天。他離開犯人欄時將右手放在胸口，與親友揮手道別，其親友在庭外哭泣。

14:45報道：譚文豪保釋被拒妻子落淚 郭家麒妻代發言：多謝大家關心

【11:38】法庭正處理譚文豪的保釋覆核。譚文豪由資深大律師蔡維邦代表。

【11:08】《港區國安法》指定法官杜麗冰駁回律政司的覆核，鄭達鴻獲准保釋。鄭達鴻得悉裁決後神情平靜，散庭後雙手合十向律師團隊道謝。其女友則先驚訝地用雙手掩着口罩，其後一度握緊雙手作祈禱手勢，她步出法庭後亦與其他親友擁抱。

鄭達鴻的保釋將按總裁判官蘇惠德批出的原有條件批出，保釋條件如下：

一、不得直接或間接以任何方式（包括傳統實體／電子媒體／任何公眾平台），作出、發放或轉載任何可能有合理理由被視為任何根據其性質可構成違反國安法或香港法例中維護國家安全的罪行的言論。

二、不得直接或間接以任何方式（包括傳統實體／電子媒體／任何公眾平台），作出任何可能有合理理由被視為任何根據其性質可構成違反國安法或香港法例中維護國家安全的罪行的行為。

三、不得直接或間接組織、安排、參與或協調任何級別的選舉（投票除外），不論政府或非政府舉行的任何選舉。

四、不得直接或間接以任何方式聯絡任何外國官員、議員、任何級別議員成員，或其他服務於以上人員的人。

另外，要交出10萬元保釋金、100萬元人事擔保、交出所有旅遊證件和BNO、不准離港、一星期4天向警署報到，以及遵守午夜12時至早上7時的宵禁令等。

【09:36】法庭正處理鄭達鴻的覆核，案件繼續由《港區國安法》指定法官杜麗冰審理。鄭達鴻由資深大律師潘熙代表，他步入犯人欄後先與律師談話，其後以眼神和手勢與公眾席的親友溝通。

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