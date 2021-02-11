新冠肺炎｜強制檢測大廈、工作場所名單　增84地點包括3健身中心4學校等（3月12日更新版） (08:43)

任何在2021年2月27日至3月12日期間，曾在香港任何一間符合《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）定義的健身中心工作或值勤的人（包括但不限於全職、兼職和替假員工），須於3月14日或之前接受檢測。

任何在2021年2月27日至3月12日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於3月15日或之前接受檢測：

新增一宗或以上確診個案的大廈

．深水埗南昌街195-199號/元州街2A-2B號/大埔道47-49號鑽石樓

．葵涌華景山路9號華景山莊第11座

．將軍澳唐賢街29號藍塘傲第5座

．將軍澳唐明街2號尚德邨尚明樓

．將軍澳康城路1號日出康城MALIBU第1A及1B座

．中西區般咸道64號嘉麗苑

．西營盤高街99號蔚峰

．薄扶林域多利道555號碧瑤灣第27座

．中環士丹頓街32A,32B及32C號

．西營盤英華臺1-6號華輝閣

．西環山道20-24號高雅大廈

．西營盤東邊街36號

．中西區興漢道23號高士台第1座

．西環日富里10號活託邦·西環

．堅尼地城堅彌地城新海旁1-1A號華寶大廈

．中西區舊山頂道3號錦園大廈B及C座

．中西區干德道56A號蔚華閣

．中西區羅便臣道1A號

．中西區羅便臣道44號

．灣仔港灣道1號香港君悅酒店

．中西區羅便臣道70號雍景臺第2座

．西營盤德輔道西93-97號聯威商業大廈

．西營盤英華臺12號英華閣

．跑馬地雲地利道58-60號/藍塘道1-3號藍塘大廈

．西灣河太康街38號嘉亨灣第5座

．跑馬地山村臺19-21號山村閣

．堅尼地城卑路乍街177-185號/加多近街37號西環新樓

．中西區巴丙頓道1號興華大廈M座

．西營盤薄扶林道36-46號萬林閣

．中環擺花街9號

．大埔樟樹灘147號

．赤柱赤柱村道49號翠屋D座

．中西區旭龢道8號秀麗閣

．中西區醫院道14及16號暢園

．中西區羅便臣道31號

．中西區舊山頂道23號帝景園第2座

．天后歌頓道2-4號迦南樓

．中西區羅便臣道95號殷樺花園第1期

．中西區列堤頓道52號嘉和苑

．西營盤高街21號

．北角渣華道133號海璇第6座

．中環歌賦街41及43號

．柴灣泰民街2號康翠臺第1座

．九龍何文田京士柏道1號帝庭園第5座

．馬灣珀麗路8號珀麗灣第20座

．北角雲景道77號/天后廟道144-158號雲峰大廈D座

．牛池灣豐盛街55號豐盛街紀律部隊宿舍第3座

．長沙灣發祥街10號李鄭屋邨和睦樓

出現一宗或以上確診個案的工作場所

．中環皇后大道中15號置地廣場告羅士打大廈21樓Shearman & Sterling

．中環荷李活道49-51號鴻豐商業中心4樓BGL HK Limited

．中環荷李活道1-13號華懋荷李活中心9樓April Hong Kong Limited

．中環皇后大道中16-18號新世界大廈1座15樓1501室Eaton Partners

．上環禧利街27號富輝商業中心3樓303室Vivin HK Ltd

．中環皇后大道中1號匯豐總行大廈17及22樓香港上海匯豐銀行有限公司

．中環干諾道中8號遮打大廈8樓809-910室York Capital Management Asia (HK) Advisors Limited

．灣仔告士打道39號夏慤大廈3樓Tapfin: Manpower Solutions Company

．油尖旺柯士甸道西1號環球貿易廣場88樓Credit Suisse AG

．上環荷李活道210號地舖Date by Tate

．上環荷李活道210號1樓Tate Dining Room

．油尖旺廣東道33號中港城6座21-22樓H&M Hennes & Mauritz Ltd.

．中環康樂廣場8號交易廣場第3座9樓安理國際律師事務所

．中環皇后大道中15號告羅士打大廈23樓Herbert Smith Freehills

．中環皇后大道中2號長江集團中心25樓彭博有限合夥企業

．中環金融街8號國際金融中心二期63樓法國巴黎銀行

．中環康樂廣場1號怡和大廈32樓Asia Pacific Loan Market Association

．鰂魚涌英皇道979號太古坊1座32樓Ernst & Young HK OTP Financial Service

．中環雪廠街2號聖佐治大廈4/F雲月投資管理有限公司

．鰂魚涌華蘭路18號港島東中心25-26樓蘇黎世保險有限公司

．觀塘鴻圖道17號發利工業大廈13樓1309室高保國際集團有限公司

．牛頭角觀塘道348號國際貿易中心19樓1903室世邦魏理仕

．九龍灣宏照道38號企業廣場5期第2座20樓2001室拓科達電腦服務（香港）有限公司

．將軍澳唐德街9號將軍澳中心地下G35 Frozen夢幻特展

．灣仔皇后大道東1號太古廣場三座26樓BNY Mellon

．油尖旺柯士甸道西3號香港西九龍站高鐵西九龍出入境管制站

．鰂魚涌英皇道728號K11 Atelier 15樓Ogilvy

．油尖旺廣東道5號海港城海洋中心8樓826室在岸港

．中環康樂廣場1號怡和大廈11樓Ashurst (Hong Kong) Services Limited

出現一宗或以上確診個案的健身中心

．上環水坑口街18號House of Fitness

．中環威靈頓街99號威基商業中心3樓Athletic Club

．鰂魚涌英皇道979號太古坊多盛大廈12樓1201室H-Kore

其他

．深水埗白田邨白田天主教小學

．薄扶林華樂徑2號啟歷學校

．中環砵典乍街6-8號立輝大廈3樓 304室HK Education Tutoring Services

．炮台山屈臣道4-6號海景大廈B座9樓17A室Education Concept Limited

任何在2021年2月26日至3月11日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於3月13日或之前接受檢測：

新增一宗或以上確診個案的大廈

．葵涌荔景邨日景樓及明景樓

．石硤尾澤安道1號澤安邨富澤樓

．中西區干德道2號殷豪閣

．中西區干德道40號

．中西區羅便臣道4號宏基國際賓館

．中西區梅道7號梅苑1座

．西環皇后大道西443-453號/山道4-16號/德輔道西426-428B號業昌大廈

．中西區般咸道13-15號金寧大廈

．中西區薄扶林道67號寶林閣

．北角英皇道442-456號/書局街1-25號美輪大廈

．西營盤皇后大道西345及345A號

．中西區般咸道63號采文軒

．西營盤皇后大道西291及293號

．上環荷李活道192及192A號

．中西區聖士提反里1-2號金鳳閣

．炮台山炮台山道28號豪廷峯第2座

．薄扶林摩星嶺道56及58號翠海別墅B座

．中西區般咸道11號雍慧閣

．跑馬地山村臺27-29號

．中西區薄扶林道89號寶翠園第6座

．西環皇后大道西508號香港今旅

出現一宗或以上確診個案的場所

．中環都爹利街11號律敦治中心帝納大廈10樓1004室Trumid XT

．上環德輔道中188號金龍中心18樓羅思國際(海外)有限公司

．黃竹坑南風徑1號港怡醫院B座低層地下組織病理化驗室

．荔枝角長沙灣道833號長沙灣廣場第2期7樓705室Air

Logistics Limited

其他

．將軍澳唐賢街28號法國國際學校

資料來源：政府新聞公報