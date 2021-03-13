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新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:21)

本港周五（12日）新增60宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（3月6日至12日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。3月12日報道：增60確診5源頭不明 URSUS Fitness群組增47確診

○油尖旺區

堪富利士道5A號 釜山亞之媽

香港瑰麗酒店 DarkSide

圓方 千兩

星光行 潮庭

僑熹樓 翡翠海鮮酒家

○深水埗區

青山道314號地下 金園茶餐廳

美孚新邨吉利徑5-7號 小越南

澤安道1號 鑽石冰室

榮吉工業大廈 開花結果

又一城 穴蔵

美孚新邨蘭秀道 香港地

北河街市政大廈

○中西區

第三街127B號地下 Shop9 Restaurant & Lounge

威靈頓街86-90號 BEP Vietnamese Kitchen

國際金融中心商場 Pret A Manger

富國大廈 Winstons Coffee

堅道51-53號 星巴克咖啡

世紀廣場 星巴克咖啡

置地廣場 Fuel Espresso

利源西街27-29號 R&R Bagels

吉席街93號地下 Mama Malouf

置地文華東方酒店 SOMM

Hotel Jen Hong Kong

文華東方酒店 文華扒房及酒吧

宜必思香港中上環酒店 糖心軒

○灣仔區

西施樓 潮民火鍋

○南區

數碼港商場 El Charro Mexican Cantina

香港海洋公園萬豪酒店

○北區

逸峯廣場

牽晴間商場 金龍餐廳

帝庭軒購物商場

○葵青區

新都會廣場 敏華冰廳

○沙田區

美田商場 新城餐廳

○屯門區

山景商場 一粥麵

鄉事會道2A號安定邨停車場地下 魚米

○西貢區

將軍澳廣場 薩莉亞意式餐廳

將軍澳中心 牛氣

彩明商場 百樂門囍宴

○離島區

昇薈 一粥麵

資料來源：衛生防護中心（截至3月12日）

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