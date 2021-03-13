新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:21)

本港周五（12日）新增60宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（3月6日至12日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。3月12日報道：增60確診5源頭不明 URSUS Fitness群組增47確診
○油尖旺區
堪富利士道5A號 釜山亞之媽
香港瑰麗酒店 DarkSide
圓方 千兩
星光行 潮庭
僑熹樓 翡翠海鮮酒家
○深水埗區
青山道314號地下 金園茶餐廳
美孚新邨吉利徑5-7號 小越南
澤安道1號 鑽石冰室
榮吉工業大廈 開花結果
又一城 穴蔵
美孚新邨蘭秀道 香港地
北河街市政大廈
○中西區
第三街127B號地下 Shop9 Restaurant & Lounge
威靈頓街86-90號 BEP Vietnamese Kitchen
國際金融中心商場 Pret A Manger
富國大廈 Winstons Coffee
堅道51-53號 星巴克咖啡
世紀廣場 星巴克咖啡
置地廣場 Fuel Espresso
利源西街27-29號 R&R Bagels
吉席街93號地下 Mama Malouf
置地文華東方酒店 SOMM
Hotel Jen Hong Kong
文華東方酒店 文華扒房及酒吧
宜必思香港中上環酒店 糖心軒
○灣仔區
西施樓 潮民火鍋
○南區
數碼港商場 El Charro Mexican Cantina
香港海洋公園萬豪酒店
○北區
逸峯廣場
牽晴間商場 金龍餐廳
帝庭軒購物商場
○葵青區
新都會廣場 敏華冰廳
○沙田區
美田商場 新城餐廳
○屯門區
山景商場 一粥麵
鄉事會道2A號安定邨停車場地下 魚米
○西貢區
將軍澳廣場 薩莉亞意式餐廳
將軍澳中心 牛氣
彩明商場 百樂門囍宴
○離島區
昇薈 一粥麵
資料來源：衛生防護中心（截至3月12日）
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