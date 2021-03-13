驚蟄春雷驚百蟲　漁護署解說本港春天郊野常見4昆蟲 (09:20)

二十四節氣的驚蟄之後，所謂「春雷驚百蟲」，春天來臨昆蟲開始出沒。漁農自然護理署（漁護署）回覆《明報》電子平台組查詢，介紹本港春天於郊野常見的4種昆蟲，市民郊遊踏青時不妨留意。
本港春天常見4昆蟲
蜻蜓
蜻蜓屬蜻蜓目的昆蟲。自春天開始，蜻蜓的稚蟲陸續爬出水面羽化為成蟲，部分品種亦開始活躍起來，例如棲息於山澗的煙翅綠色蟌、在濕地生活的翠胸黃蟌以及在大型池塘生活的閃藍麗大偽蜻等，均為春天常見的蜻蜓品種。
螢火蟲
螢火蟲屬鞘翅目，為夜行性昆蟲，部分品種春天開始活躍，包括穹宇螢。穹宇螢的特徵為絲狀的觸角、桃紅色的前胸背板及黑色的鞘翅，喜愛棲息於天然樹林，常於溪澗兩旁的林地出現。
天牛
天牛屬鞘翅目昆蟲，部分天牛品種成蟲只見於春天，例如暗翅筒天牛。暗翅筒天牛為日行性昆蟲，特徵為橙色的頭部和前胸，以及啡橙色的鞘翅，棲息於天然樹林及灌木叢林。
白蟻
白蟻屬等翅目昆蟲，春天最常見的白蟻品種為黃翅大白蟻。黃翅大白蟻營巢群居於樹林的地底，沒有特定活動時間。有翅繁殖型成蟲的特徵為黃啡色的翅膀及啡色的身體，會於春天飛離巢穴，尋找配偶交配，具有被燈光吸引的趨光行為。
文：何芍盈
圖：漁農自然護理署及香港濕地公園提供
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