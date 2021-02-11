社民連成員涉違限聚令案擬6．4訊　曾健成︰全日悼念六四　官再押後免爭拗 (20:10)

被告李善芝今認罪，須罰款4500元。其餘7名不認罪的被告分別為黃浩銘、辛浩銘、陳寶瑩、周樹榮、梁國雄、曾健成及梁智輝。傳票內容指稱，8人於2020年4月30日早上10時許在灣仔警察總部附近參與受禁群組聚集，違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》。

辯方指出，另一宗發生於去年5月1日勞動節的限聚令案件，案中8名被告早前被裁定罪成，將提出上訴，而本案與該案的爭議點相同，均是爭議對限聚令的詮釋，故申請押後本案，以待該案有上訴結果後才再訊，獲林官批准。

控方將就本案傳召5名控方證人，播放4條共長約1小時的片段，以及呈上一幅草圖。

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