社民連成員涉違限聚令案擬6．4訊　曾健成︰全日悼念六四　官再押後免爭拗 (20:10)

社民連去年申請5月1日舉辦勞動節遊行遭警方拒絕，包括黃浩銘及梁國雄等8名社民連成員前往警察總部抗議相關決定，被票控違反4人限聚令。8人今（12日）到東區裁判法院應訊，其中李善芝認罪，其餘7人不認罪，辯方申請押後案件半年，裁判官林希維認為時間太長，建議6月4日再訊，惟曾健成透過代表律師表示「全日都要悼念六四」，林官遂押後至6月11日再訊，黃浩銘大讚林官「英明」，林官隨即稱「我冇任何睇法，只係節省時間，避免任何爭拗」。
被告李善芝今認罪，須罰款4500元。其餘7名不認罪的被告分別為黃浩銘、辛浩銘、陳寶瑩、周樹榮、梁國雄、曾健成及梁智輝。傳票內容指稱，8人於2020年4月30日早上10時許在灣仔警察總部附近參與受禁群組聚集，違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》。
辯方指出，另一宗發生於去年5月1日勞動節的限聚令案件，案中8名被告早前被裁定罪成，將提出上訴，而本案與該案的爭議點相同，均是爭議對限聚令的詮釋，故申請押後本案，以待該案有上訴結果後才再訊，獲林官批准。
控方將就本案傳召5名控方證人，播放4條共長約1小時的片段，以及呈上一幅草圖。
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