「和你shop」無業男涉朗豪坊餐廳遊蕩脫罪　官：兩女事主或因被記者包圍受驚 (19:55)

報稱無業的楊景明（案發時29歲）原被控於2019年12月26日在旺角朗豪坊4樓的餐廳「茶木」內遊蕩，導致他人合理地擔心自身的安全。他得知脫罪後，隨即向旁聽席的人鞠躬。

目睹事發經過的便衣警員賴展源曾審訊時供稱，當時看到有人大叫「咁貴㗎啲嘢食，啲嘢會唔會食死人？」等後，看到被告有前傾動作，故推論說話由被告說出。裁判官劉綺雲裁決時表示，翻看影片後發現，聽到說話後幾秒，被告才向前傾，故不同意賴展源的推論。

劉官續指，被告在屬於公眾地方的餐廳內，與連同他人沒點餐下周圍遊走，動作屬於遊蕩，惟由於控方指稱因被告行為而受驚的兩名女子，未有出庭作供，而兩名女子當時附近有大批記者，故不能肯定兩名女子事發時用紙巾遮面拭淚，是因為被告的行為，還是被記者包圍受驚及不想被拍到，認為控方未能舉證至毫無合理疑點，裁定被告罪名不成立。

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