修改選舉制度｜翟紹唐建議候選人資格審查委員會由退休終院法官主持 (19:10)

翟紹唐指出，候選人資格審查委員會相當重要，有必要考慮如何成立及其工作內容，他建議委員會的規模「不需要很大」，人數約為12至20人，由社會具知名度、公信力的人主持，例如由兩位退休終審法院法官、立法會前主席、前特首或前政府官員，其他成員亦需是「社會德高望重、有名望，大家都接受的」。

直選議席數目「盡可能不改」

現時立法會地區直選議席有35席，翟紹唐認為，日後的直選議席數目「盡可能不改」，或可由現時的比例代表制改為單票雙議席制。他建議，按現時全港18區的選民基礎，每區選出兩席，即直選議席36席，而功能組別為20至25席、選委會代表為20至24席，他稱該組成會較易受香港市民歡迎和接受。

全國人大會議昨通過修改香港選舉制度的《決定》，包括立法會由70席增至90席；設候選人資格審查委員會，負責審查並確認選委會候選人、特首候選人及立法會候選人資格；選委會由1200人增至1500人，分5個界別，除了原本選特首的功能，亦可選出部分立法會議員，以及提名立法會候選人等。