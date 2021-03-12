男子電筒照警臉襲擊罪成候判　官稱不考慮罰款 (18:39)

被告何梓洋（24歲）於2020年1月14日在深水埗欽州街37K號西九龍中心8樓美食廣場內，襲擊偵緝警長李智健。辯方求情時透露，被告現於一間消毒用品公司任倉務員，又稱案情較輕，冀法庭罰款處理；惟裁判官黃士翔明言，不考慮判處罰款。

辯方審訊時稱，涉案警長事發後未有作即時反應，質疑警長誇大傷勢。黃官裁決時指出，雖然事發片段解像度低，未能看清警長被照射後的表情，但每人被照後會有不同反應，若警長選擇坐在餐桌前休息，讓身旁同袍觀察及處理現場情況，不無道理；而黃官自行檢查電筒後，發現其光線強，認為用以照射眼部後感痛並不出奇。

至於被告的襲擊意圖，黃官亦不認同辯方稱，被告不知警長的身分，只是剛巧拿出電筒時，電筒的光掃過警長的臉，因按事發片段，光線確有在警長的臉部停留，因此不論被告是否得知警長的身分，已有意圖襲擊警長，加上被告事前有特意走近警長，事後又舉起電話放慢腳步走過警長，疑似拍攝警長，以及向警長說「死黑警」，故裁定被告普通襲擊罪罪成。