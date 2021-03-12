「村屋大王」王光榮涉「套丁」被捕　廉署共拘24人 (18:51)

廉署傍晚發稿，證實就一個位於元朗的丁屋地產發展項目懷疑涉及貪污詐騙進行調查，近日進行代號「芒草」行動，先後拘捕共24人，包括地產發展商負責人、丁屋申請人及中間人。

廉署稱，早前接獲貪污投訴，指稱有地產發展商、中間人及原居民，涉嫌串謀以貪污詐騙手段「套丁」，並在申請興建丁屋時向地政總署作出虛假聲明。廉署經調查後發現，有關地產發展商涉嫌透過中間人，以數萬元至數十萬元不等向元朗區的原居民收購丁權，然後集中發展為一個大型地產項目圖利，懷疑當中有人提供或收受利益以及串謀詐騙。

廉署又證實在行動期間搜查了多個地點，包括該地產發展商及一間律師行的辦公室。調查仍在進行，廉署不作進一步評論。

本報曾兩度致電王威信，但無人接聽。本報今午（12日）到王光榮創辦的王潘律師行位於元朗的總行，職員稱王光榮及王德信不在辦公室，對於被搜辦公室一事表示不知情，着記者留下卡片。本報其後經電郵再向王潘律師行查詢，暫未有回應。

據了解，案件涉及多個新界私人屋苑項目，其中包括位於十八鄉的項目曉門。有地區人士指出，十八鄉多個曾出售丁權的村民早前被廉署帶走問話。

王光榮為王潘律師行及恒安發展創辦人，近30年積極參與村屋發展。