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新冠肺炎｜中環ONE Personal Training健身教練初步確診　染疫34歲女警伊院分娩 (23:59)

【23:59更新】衛生防護中心傳染病處主任張竹君今午（12日）於疫情記者會表示，本港今日有逾20宗初步確診個案，當中10多宗與URSUS Fitness有關。源頭不明的初步確診者中，一人是中環ONE Personal Training（ONEPT）的教練，當局仍在調查是否與URSUS Fitness群組相關。

初步確診源頭不明個案：

．34歲女子：於ONE Personal Training（ONEPT）任職健身教練，居於日出康城，其約30名同事及數十名學生，部分需要檢疫；她3月8日曾做測試呈陰性，11日感喉嚨乾做檢測，結果初步確診，最後一天上班是3月10日

．41歲男子：於養和醫院維修部工作，毋須接觸病人，居於彌敦道喜利大廈，無病徵

．34歲女子，3月1日於伊利沙伯醫院分娩，居於彩虹道采頤花園3座。她3月5日、8日及10日曾到藍田母嬰健康院，3月9日做檢測，結果初步確診；警方深夜證實，患者是駐守旺角警區牌照小隊的女警，她最後一日上班為2月22日

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