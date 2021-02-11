新冠肺炎｜增60確診5源頭不明　URSUS Fitness群組增47確診【短片】 (16:42)

截至今日（12日）凌晨零時，本港新增60宗新型冠狀病毒確診個案。54宗屬本地感染，當中5宗為源頭不明；49宗與早前個案相關，其中URSUS Fitness群組增47宗確診，包括40名顧客及7名員工或其密切接觸者，累計64人染疫；其餘6宗為輸入個案。另有20多宗初步確診。
衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，URSUS Fitness群組屬嚴重爆發，該處的傳播或已持續數天，患者從事銀行、金融、律師等界別，而於3月6日最早發病的個案是健身中心的顧客，暫未知是否群組源頭。她說，目前有小量第二代傳播的個案，有可能出現第三代傳播。另外，今日有10多宗初步確診個案與URSUS Fitness有關。
源頭不明個案：
．12歲女生（個案11158），住南昌街鑽石樓，就讀白田天主教小學，學校須強制檢測。她有家人初步確診
．澤安邨富澤樓保安員，住深水埗福榮街13號，她所居住和工作的大廈日前已列入強制檢測大廈名單
．54歲主婦，住華景山莊第11座，曾與她一同用膳的一名友人初步確診
．患者住將軍澳藍塘傲第5座，在觀塘宏照道企業廣場5期2座工作，最後上班日為3月1日，3月6日發病，潛伏期曾與朋友參與攀石活動
．患者住將軍澳尚德邨尚明樓，在將軍澳中心的展覽活動協助維持秩序，最後上班日為3月11日，同日發病
源頭不明個案患者報稱住址：
．深水埗南昌街鑽石樓
．深水埗福榮街13號（日前已列強制檢測大廈名單）
．華景山莊第11座
．將軍澳藍塘傲第5座
．將軍澳尚德邨尚明樓
部分須強制檢測工作場所／學校：
．觀塘宏照道企業廣場5期2座
．白田天主教小學
健身中心群組 相關報道：
健身群組爆發 袁國勇料邁第5波 3日逾50人染疫 波及多店多校 指如歌舞群組
健身中心防疫措施周五零時起收緊 所有人必須戴口罩 維持至3月17日
新冠肺炎 相關報道：
相關字詞﹕新冠肺炎 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎檢測 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 疫情第四波 編輯推介