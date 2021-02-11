新冠肺炎｜增60確診5源頭不明　URSUS Fitness群組增47確診【短片】 (16:42)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，URSUS Fitness群組屬嚴重爆發，該處的傳播或已持續數天，患者從事銀行、金融、律師等界別，而於3月6日最早發病的個案是健身中心的顧客，暫未知是否群組源頭。她說，目前有小量第二代傳播的個案，有可能出現第三代傳播。另外，今日有10多宗初步確診個案與URSUS Fitness有關。

源頭不明個案：

．12歲女生（個案11158），住南昌街鑽石樓，就讀白田天主教小學，學校須強制檢測。她有家人初步確診

．澤安邨富澤樓保安員，住深水埗福榮街13號，她所居住和工作的大廈日前已列入強制檢測大廈名單

．54歲主婦，住華景山莊第11座，曾與她一同用膳的一名友人初步確診

．患者住將軍澳藍塘傲第5座，在觀塘宏照道企業廣場5期2座工作，最後上班日為3月1日，3月6日發病，潛伏期曾與朋友參與攀石活動

．患者住將軍澳尚德邨尚明樓，在將軍澳中心的展覽活動協助維持秩序，最後上班日為3月11日，同日發病

源頭不明個案患者報稱住址：

．深水埗南昌街鑽石樓

．深水埗福榮街13號（日前已列強制檢測大廈名單）

．華景山莊第11座

．將軍澳藍塘傲第5座

．將軍澳尚德邨尚明樓

部分須強制檢測工作場所／學校：

．觀塘宏照道企業廣場5期2座

．白田天主教小學

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