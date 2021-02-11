721襲擊案｜事主憶保護黑衣男同被毆　聞白衣人說「以後唔好入來元朗搞事」 (15:59)

N憶述，當晚他收到居民電話稱元朗站有打鬥，需要他協助及報警，N多次致電999不果，獨自前往元朗站。他在站內看到多名傷者躲在廁所，其中兩人頭部受傷流血，他於是守在門口，其間有持棍的白衣人經過指罵他，N對他們說「你哋冇戴口罩，𠵱度有閉路電視，唔好打人」，白衣人走開。

N表示，其後救護員到場，但傷者仍未能即時離開，他繼續守候直至警察到場。法官問N，當時他未能成功報警，為何仍等候警察，N表示「因為我深信警察會到」，又稱若警察一直不到場，他會守候至翌日。後來警察到場，他離開車站回家。

N駕車回家途中，再收到朋友電話，說元朗站再爆發衝突，他折返並於翌日凌晨約零時30分到達元朗站，稱當時有大約20名白衣人跑向形點I商場，用棍追打黑衣人，當時有一名男子倒地，被6至8名白衣人圍毆，他上前擬保護男子但一併被毆，直至白衣人轉移追打其他黑衣人才停止。

另外，當日拯救被告「飛天南」吳偉南的救護員M接受辯方盤問時稱，吳偉南透過律師感謝M為他進行心肺復蘇。

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