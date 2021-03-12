5歲女疑受虐亡｜專家證人何栢良料女童生前經常腳痛跌倒　長時間跪地 (15:08)

何栢良為本案專家證人，他引述化驗報告稱，女童的脾臟、肺部及膝蓋等多個組織樣本，分別被驗出腸炎沙門氏菌及金黃葡萄球菌，反映細菌入侵不同器官，令女童的器官衰竭壞死，最終死於敗血症。他表示，細菌毒素首先經女童的傷口進入腸部，之後進入其他器官，引發第二輪感染，感染過程歷時一至兩個星期。

何栢良強調，女童身上有過百處創傷，其中左肩及右膝嚴重潰瘍，令細胞壞死，血液無法正常運行，導致細菌入侵的風險大增。他指出，法醫發現女童的胸腺僅5克重，「好細好輕」，由於胸腺是免疫系統的一部分，估計女童無力抵抗細菌感染。

根據女童生前的傷勢，何栢良估計女童經常腳痛和跌倒，而腿部膿腫的傷勢釋放毒素，會發出臭味。針對女童的右膝膿腫，他表示該處有細菌酵素入侵皮下組織，估計女童要長時間跪在地上。

被告依次為女童Z的父親、繼母及繼外婆。控罪橫跨2017年8月至2018年1月，父親和繼母否認謀殺罪，繼外婆否認4項殘暴對待兒童罪。聆訊午續。