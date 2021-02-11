張曉明稱香港當前問題是政治問題　涉奪權、顛覆、滲透等　沒退讓餘地【短片】 (11:30)

張曉明指出，人大相關決定是修補香港法律制度漏洞和缺陷的必要之舉，有利於完善「一國兩制」制度體系，維護香港政治穩定和政權安全及長治久安，同時有利於推進香港民主制度的循序漸進和穩健發展，提高政府治理能效。他指出現行的選舉制度的缺陷，嚴重掣肘了特區政府施政，形成巨大內耗，並將這次修改比喻為對香港選舉制度的「微創手術」。

張曉明又說，完善與香港基本法實施相關制度和機制，也包括政治、經濟、文化、教育、社會等方面建設。他強調教育領域確實需要注意一些「正本清源，撥亂反正」的工作，且需要特區政府和香港社會共同參與。

他指出，中央強調「愛國者治港」不是在香港社會政治生活中搞「清一色」，是說不愛國的人不能進入香港政權和管制架構，不能參與管制和治理，無礙正常工作和生活，同時不代表將香港反對派和泛民排除在管制架構之外。

張曉明強調，反中亂港分子與反對派特別是泛民，不能簡單劃等號，反對派和泛民中的愛國者依然可以依法參選和當選。未來立法會中仍可聽到不同聲音包括批評政府的聲音，只是再見不到肆意拉布的情景和大打出手的議員。

（明報記者）