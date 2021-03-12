民主派初選47人案｜21被告提保釋覆核　全部續還押【短片】 (13:14)

21人申請結果如下：

．今不申保釋、放棄8日覆核保釋權利：區諾軒、馮達浚、黃之鋒、胡志偉、朱凱廸、尹兆堅、鄒家成、楊岳橋

．今不申保釋、保留8日覆核保釋權利、3月19日再訊：林卓廷、何桂藍

．今被拒保釋、保留8日覆核保釋權利、3月19日再訊：黃子悅、吳政亨、袁嘉蔚、梁晃維、吳敏兒、岑敖暉、王百羽

．今被拒保釋、放棄8日覆核保釋權利：梁國雄、岑子杰、余慧明、毛孟靜

【12:54】毛孟靜保釋覆核被拒

毛孟靜保釋覆核被拒，她不保留8天的覆核權利，離開時向丈夫揮手道別。即今日到庭處理覆核保釋的被告全部繼續還押

【12:39】余慧明保釋覆核被拒

余慧明的保釋覆核被拒，她不保留8天的覆核權利，離開時向咪高峰說「各位手足頂住呀，香港人加油」。

楊岳橋和林卓廷則向法庭表示，今天不向法庭申請覆核保釋，只有林卓廷保留8天的覆核權利，其申請將於本月19日審理。楊岳橋離開犯人欄時輕拍林卓廷和毛孟靜的肩膀，及後向公眾席揮手道別。

【12:30】王百羽保釋覆核被拒

王百羽的保釋覆核被拒，他同樣保留8天覆核權利，申請將於本月19日審理。他離開犯人欄時向咪高峰說「屋企人我愛你，朋友，等我」。

【12:26】岑敖暉保釋覆核被拒

岑敖暉的保釋覆核被拒，他保留8天覆核權利，申請同樣於本月19日審理。他離開犯人欄時再度向妻子余思朗比畫手指心，以及向咪高峰說：「越爛嘅牌越要畀心機打」。

楊岳橋和林卓廷沒律師代表，自行陳辭。

【12:16】岑敖暉步出犯人欄後，多次帶笑與妻子余思朗互相比畫心形手勢。他其後與何桂藍擁抱和說話，何桂藍一度發出大笑聲。林卓廷其後搭着岑敖暉的肩膀稱二人「同倉」，岑敖暉則應道「倉底夠人，出面要人」。

岑敖暉、林卓廷和何桂藍及後趁法庭未開庭時，在犯人欄內談天。林卓廷先表示開心有懲教署照顧，岑敖暉則形容他們為「懲教署稱許小隊」，「同香港警察完全唔同」。岑敖暉形容赤柱監獄的膳食為「監獄界嘅米芝蓮」，「赤柱好ok，多菜呀」。何桂藍一度稱以往聽聞監獄的蔬菜「好霉」，岑敖暉即時回應「綠色㗎，唔好再抹黑懲教」。庭內眾人聽到他們的對話後多次大笑，同時多次向眾被告揮手。

何桂藍的法律代表向法庭表示，她今天不向法庭申請覆核保釋，但保留8天的覆核權利，其申請同樣於本月19日審理。

【11:43】吳敏兒保釋覆核被拒

黃之鋒、胡志偉、尹兆堅、朱凱廸和鄒家成的法律代表向法庭表示，5人不再向法庭申請覆核，同時放棄8日覆核的權利。

黃之鋒離開時一度緊握鄒家成的手，離開時向公眾席揮手，以及比畫「手指心」。朱凱廸離開時高舉拇指，並向公眾席說「撐住呀」。

鄒家成離開犯人欄時則雙手合十，向公眾席鞠躬，以及高呼「加油呀」。

另外，吳敏兒的保釋覆核被拒，她保留8日覆核權利，其申請同樣將於本月19日審理。

職工盟總幹事蒙兆達稱，感覺法官「公式化處理」，全部一律否決，「所以一如所料，翻返去呢個官，唔會有機會重獲自由。」他稱，觀望餘下兩場於高等法院的上訴覆核結果（即律政司就部分獲批保釋的被告申請保釋覆核），再決定是否繼續上訴，「如果有一線希望，都唔會放棄」。

【11:33】黃子悅保釋覆核被拒

黃子悅的保釋覆核被拒，她保留8天覆核的權利，將於本月19日再訊。代表馮達浚的法律代表向法庭表示，不再向法庭申請覆核，亦放棄保留8日覆核保釋的權利。馮達浚離開時與身旁的朱凱廸互相拍肩道別，並向公眾席說：「撐住呀香港人」。

法庭處理馮達浚、黃之鋒、胡志偉、朱凱廸、黃子悅、尹兆堅、吳敏兒，以及鄒家成的保釋覆核申請。吳敏兒今沒法律代表，會自行向法庭陳辭。眾人步入犯人欄後，隨即向在場親友揮手，換上西裝的鄒家成雙手舉起拇指，其後舉起心形手勢，朱凱廸一直舉起拇指，馮達浚則一度舉起V字手勢。胡志偉頻頻與親友比畫手勢溝通，吳敏兒亦帶笑向親友舉起拳頭。

【10:58】梁晃維袁嘉蔚保釋覆核被拒

梁晃維的保釋覆核被拒，他同樣保留8日覆核保釋的權利，其申請同樣將於本月19日在西九龍裁判法院審理。他離開犯人欄時向公眾席揮手，並高呼「頂住呀大家！」

袁嘉蔚自行陳辭時數度哽咽，法庭聽畢陳辭後拒絕其保釋，她保留8日覆核保釋的權利，其申請同樣將於本月19日在西九龍裁判法院審理。

另外，毛孟靜的保釋覆核押後至中午12時處理。

【10:26】吳政亨被拒保釋 區諾軒不申保釋覆核

吳政亨的保釋覆核申請被拒，他保留8日覆核保釋的權利，其申請將於本月19日再在西九龍裁判法院審理。

區諾軒的法律代表則向法庭表示，他不再向法庭申請保釋覆核，亦放棄保留8日覆核保釋的權利。二人離開犯人欄時向公眾席揮手道別。

【10:17】梁國雄和岑子杰的保釋覆核申請被拒，二人同時放棄保留8日覆核保釋的權利。二人離開犯人欄時向公眾席揮手道別，梁國雄同時說「撐住呀，撐住呀，香港人。」

梁國雄太太陳寶瑩質疑，過去各個被告庭上提出的保釋條件是「差不多」，但結果部分被告可保釋，另一部分被告，如梁國雄及岑子杰不獲批，她會繼續就法庭拒絕梁國雄的保釋申請上訴。

【10:10】法庭正處理區諾軒、吳政亨、袁嘉蔚、梁晃維、岑子杰、毛孟靜及梁國雄的保釋覆核申請，其中袁嘉蔚和梁晃維沒有律師代表。

區諾軒、岑子杰和梁國雄步入犯人欄後，向公眾席舉起OK手勢，袁嘉蔚與岑子杰一同用手砌出心形，不時向公眾席的親友比畫手勢溝通；岑子杰亦與到場支持的社民連成員陳皓桓比畫「手指心」問好，區諾軒一度向公眾席鞠躬。

另外，繼趙家賢、鍾錦麟、劉澤鋒、李嘉達、譚凱邦、劉頴匡及范國威放棄覆核保釋後，徐子見、譚得志和陳志全同樣放棄覆核保釋的權利。

【09:31】今早開庭前，西九龍裁判法院外約百名市民派隊等候入內旁聽。同案被告之一、早前獲批准保釋的呂智恆亦有到場。案件分為早上9時半、10時45分，以及中午12時共3個時段進行，由《港區國安法》指定法官、總裁判官蘇惠德審理。

21名被告包括區諾軒、吳政亨、袁嘉蔚、梁晃維、岑子杰、毛孟靜、梁國雄、馮達浚、黃之鋒、胡志偉、朱凱廸、黃子悅、尹兆堅、吳敏兒、鄒家成、何桂藍、楊岳橋、林卓廷、岑敖暉、王百羽，以及余慧明。

司法機構安排庭內24個座位予記者入內旁聽，每名被告最多可安排3名親屬入內。連同律師在內，所有人進入法庭前，均須接受安檢，亦不得攜帶任何液體入內。