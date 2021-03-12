新冠肺炎｜強制檢測大廈、工作場所名單（3月11日更新版） (09:45)

任何在2021年2月26日至3月11日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於3月13日或之前接受檢測：

新增一宗或以上確診個案的大廈

．葵涌荔景邨日景樓及明景樓

．石硤尾澤安道1號澤安邨富澤樓

．中西區干德道2號殷豪閣

．中西區干德道40號

．中西區羅便臣道4號宏基國際賓館

．中西區梅道7號梅苑1座

．西環皇后大道西443-453號/山道4-16號/德輔道西426-428B號業昌大廈

．中西區般咸道13-15號金寧大廈

．中西區薄扶林道67號寶林閣

．北角英皇道442-456號/書局街1-25號美輪大廈

．西營盤皇后大道西345及345A號

．中西區般咸道63號采文軒

．西營盤皇后大道西291及293號

．上環荷李活道192及192A號

．中西區聖士提反里1-2號金鳳閣

．炮台山炮台山道28號豪廷峯第2座

．薄扶林摩星嶺道56及58號翠海別墅B座

．中西區般咸道11號雍慧閣

．跑馬地山村臺27-29號

．中西區薄扶林道89號寶翠園第6座

．西環皇后大道西508號香港今旅

出現一宗或以上確診個案的場所

．中環都爹利街11號律敦治中心帝納大廈10樓1004室Trumid XT

．上環德輔道中188號金龍中心18樓羅思國際(海外)有限公司

．黃竹坑南風徑1號港怡醫院B座低層地下組織病理化驗室

．荔枝角長沙灣道833號長沙灣廣場第2期7樓705室Air

Logistics Limited

其他

．將軍澳唐賢街28號法國國際學校

任何在2021年2月25日至3月10日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於3月12日或之前接受檢測：

新增一宗或以上確診個案的大廈

．將軍澳常寧路2號厚德邨德安樓

．西營盤第三街100-106號真光大廈

出現一宗或以上確診個案的場所

．西營盤薄扶林道64-68號地下2-4號舖URSUS Fitness

其他

．天水圍天富苑金巴崙長老會耀道小學

．天水圍第102區第4期（2號校舍）中華基督教青年會小學

．天水圍第102區第4期天水圍循道衞理中學

．天水圍第102區第6期（2號校舍）天富苑中華基督教青年會中學

資料來源：政府新聞公報