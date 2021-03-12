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新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:15)

本港周四（11日）新增22宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（3月5日至11日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。3月11日報道：增22確診3源頭不明　16確診、逾30初步確診與URSUS Fitness相關

○油尖旺區

星光行 潮庭

僑熹樓 翡翠海鮮酒家

○葵青區

新都會廣場 敏華冰廳

葵涌中心地下

○深水埗區

怡高工業中心 泰華食堂

喜韻商場 意樂餐廳

北河街市政大廈

長沙灣廣場2期

澤安道1號 鑽石冰室

○沙田區

新港城中心（5期）

○北區

逸峯廣場

牽晴間商場 金龍餐廳

帝庭軒購物商場

○大埔區

富善邨 榮發小廚

○中西區

信德中心 美心皇宮

宜必思香港中上環酒店 糖心軒

國際金融中心商場 Pret A Manger

高等法院大樓

西營盤郵政局大廈

威靈頓街86-90號 BEP Vietnamese Kitchen

堅道51-53號 星巴克咖啡

世紀廣場 星巴克咖啡

薄扶林道64-68號 URSUS Fitness

Hotel Jen Hong Kong

○離島區

昇薈 一粥麵

映灣坊 大快活

資料來源：衛生防護中心（截至3月11日）

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