新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:15)

本港周四（11日）新增22宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（3月5日至11日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。3月11日報道：增22確診3源頭不明 16確診、逾30初步確診與URSUS Fitness相關
○油尖旺區
星光行 潮庭
僑熹樓 翡翠海鮮酒家
○葵青區
新都會廣場 敏華冰廳
葵涌中心地下
○深水埗區
怡高工業中心 泰華食堂
喜韻商場 意樂餐廳
北河街市政大廈
長沙灣廣場2期
澤安道1號 鑽石冰室
○沙田區
新港城中心（5期）
○北區
逸峯廣場
牽晴間商場 金龍餐廳
帝庭軒購物商場
○大埔區
富善邨 榮發小廚
○中西區
信德中心 美心皇宮
宜必思香港中上環酒店 糖心軒
國際金融中心商場 Pret A Manger
高等法院大樓
西營盤郵政局大廈
威靈頓街86-90號 BEP Vietnamese Kitchen
堅道51-53號 星巴克咖啡
世紀廣場 星巴克咖啡
薄扶林道64-68號 URSUS Fitness
Hotel Jen Hong Kong
○離島區
昇薈 一粥麵
映灣坊 大快活
資料來源：衛生防護中心（截至3月11日）
新冠肺炎 相關報道：
深水埗福榮街15號增至3人確診 民政處傍晚登記住客出入查檢測證明
相關字詞﹕近7天確診者曾到訪食肆街市商場酒店名單一覽 新冠肺炎 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎檢測 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 疫情第四波 編輯推介