二喬木蘭易誤作紫玉蘭　專家教憑樹高、樹葉及花瓣分辨 (11:17)

二喬木蘭屬雜交外來品種

詹志勇指出，紫玉蘭屬中國品種，原生地雲南、湖北，古時由中國傳往日本、韓國後再傳往外國，因此被不少外國人誤作日本原生品種。二喬木蘭則是白玉蘭與紫玉蘭的雜交品種，屬外來品種，適宜在暖溫帶及亞熱帶生長，香港屬暖溫帶因而生根，通常野外少見，多栽種在公園或私人花園。

詹志勇教分辨二喬木蘭與紫玉蘭：

1.看花瓣：二喬木蘭花瓣比紫玉蘭較闊、較圓，花瓣顏色比紫玉蘭較淡色。

2.看樹高：二喬木蘭屬落葉喬木，樹高6至10米；紫玉蘭屬大灌木，樹高最多約4米。

3.看樹葉：二喬木蘭先開花、後長葉；紫玉蘭則會花葉同生。

根據康文署的資料，二喬木蘭屬木蘭科木蘭屬的落葉喬木，花瓣外面上端為白色，基部呈紫色，花內面白色，花期在2至3月，建議觀賞地點為九龍塘歌和老街公園、鴨脷洲洪聖街休憩花園及沙田公園。

文：余敏

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