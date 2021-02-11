新冠疫苗｜周四1.5萬市民接種首劑疫苗　周三6人接種後送院67歲男留醫 (23:47)

新型冠狀病毒疫苗種計劃上月26日起展開，政府表示，截至今日（11日）本港累計約14.58萬市民已接種首劑疫苗，其中約13.1萬人接種科興疫苗，約1.47萬人接種復必泰疫苗。截至今晚（11日）8時，過去24小時共有約1.52萬市民接種了第一劑疫苗，其中9500人接種科興疫苗，5700人接種復必泰疫苗。
政府表示，昨天（10日）共有6宗接種新冠疫苗後送院個案，其中5宗已經出院，一宗留院觀察。
接種復必泰疫苗後不適個案：
．39歲男子，到中山紀念公園體育館社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗後，出現抽搐；同日上午11時49分被送往瑪麗醫院，經治療後，毋須留院
．38歲女子，到元朗體育館社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗後出疹；同日下午1時21分被送往博愛醫院，經治療後，毋須留院
接種科興疫苗後不適個案：
．52歲女子，到林士德體育館社區疫苗接種中心接種科興疫苗後，感到暈眩；同日上午11時29分被送往瑪嘉烈醫院，經治療後，毋須留院
．61歲女子，到香港中央圖書館社區疫苗接種中心接種科興疫苗後，出現高血壓及胸口痛；同日下午1時04分被送往律敦治醫院，經治療後，毋須留院
．67歲男子，到香港中央圖書館社區疫苗接種中心接種科興疫苗後，出現胸口痛及心悸；同日下午2時49分被送律敦治醫院，經治療後，留院觀察
．63歲女子，到源禾路體育館社區疫苗接種中心接種科興疫苗後，出現高血壓及胸口痛；同日下午1時41分被送往威爾斯親王醫院，經治療後，毋須留院
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