新冠疫苗｜周四1.5萬市民接種首劑疫苗　周三6人接種後送院67歲男留醫 (23:47)

新型冠狀病毒疫苗種計劃上月26日起展開，政府表示，截至今日（11日）本港累計約14.58萬市民已接種首劑疫苗，其中約13.1萬人接種科興疫苗，約1.47萬人接種復必泰疫苗。截至今晚（11日）8時，過去24小時共有約1.52萬市民接種了第一劑疫苗，其中9500人接種科興疫苗，5700人接種復必泰疫苗。