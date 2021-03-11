《議事論事》遭港台抽起　原討論中央修改香港選舉制度 (23:01)

受訪者李華明質疑無言論自由 要求廣播處長李百全交代

《議事論事》逢星期四晚上8時播出，原應今日播放的一集討論中央修改本港選舉制度，由立法會前主席曾鈺成主持，訪問立法會前議員李華明及國際政治學者袁彌昌。李華明回覆本報稱，他在節目上曾批評中央修改選舉方法是大倒退。他對港台臨時抽起節目「摸不着頭腦」，若因其言論而令節目不能播放，質疑香港是否仍有言論自由，並認為廣播處長李百全有需要交代。

袁彌昌早上做訪問即晚遭抽起 詫異批港台做法退步

袁彌昌表示，港台於周二（9日）邀請他做訪問，於今早到港台拍攝，對港台即日抽起節目感到極為詫異，又稱訪談期間節目監製已審視節目尺度，沒料到仍不能播放，形容港台抽起節目的做法是「退步」，不必要地令傳媒機構受影響。

港台回應稱，不評論個別個案，重申為加強編輯管理，以回應《香港電台的管治及管理檢討報告》的建議，廣播處長及港台高層管理人員在具爭議性的節目播出前會檢視節目，切實履行編輯責任，以保障節目符合《香港電台約章》及《節目製作人員守則》要求。

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