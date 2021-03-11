健身中心防疫措施周五零時起收緊　所有人必須戴口罩　維持至3月17日 (23:15)

【23:15更新】政府晚上11時13分公布，由3月12日零時零分起收緊健身中心的新型冠狀病毒防感染措施，任何人身處健身中心內須一直佩戴口罩，淋浴時及飲食時除外，措施為期6天直至3月17日。其餘現時適用於健身中心的規定維持不變。

【21:34】據了解，政府即時收緊健身中心防疫措施，由今晚午夜開始，所有人於健身中心必須佩戴口罩。

按政府目前規定，身處健身中心內須一直佩戴口罩（淋浴或飲食時除外）；參與不超過4人的訓練小組或課堂，在運動時毋須佩戴口罩；每一小組訓練或課堂不得超過4人，如超過4人則每名參加者（包括教練）須佩戴口罩，而每名參加者之間須保持至少1.5米的距離等。

新冠肺炎 相關報道：

URSUS Fitness群組增至約50人 多人曾到其他健身中心授課

增22確診3源頭不明 16確診、逾30初步確診與URSUS Fitness相關

URSUS Fitness 10人中招 員工全檢疫 健身界憂再停業：過去一年已好慘

Pure Fitness要求進場者運動期間戴口罩