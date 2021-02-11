新冠肺炎｜深水埗福榮街15號增至3人確診　民政處傍晚登記住客出入查檢測證明 (21:17)

涉事大廈樓齡超過50年，樓高8層，13、13A及15號一梯三伙，整棟大廈合共24個單位。大廈法團總務梁先生表示，24個單位中有10多個為劏房，最多涉「一劏四」。他說大廈每日有清潔工負責倒垃圾，未見有人隨地棄置口罩，惟有個別業戶會隨地拋垃圾，形容情況「在所難免」。

對於大廈渠管老舊，梁先生稱屋宇署至今仍未下令驗窗驗樓，令保養有難度。他又指出，大廈出現確診個案後已大清洗，亦在區議員協助下噴了防菌塗層。

在地盤工作的謝女士住在7樓一個「一劏四」的劏房單位，她認為大廈衛生環境「幾好」。由於她在地盤工作，所以需要定期接受病毒檢測，故此即使大廈再發現確診個案，她亦未感擔心。

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