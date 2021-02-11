蘇錦樑胞弟騙2000萬元貸款　判囚3年11個月 (19:20)

兩名被告依次為蘇錦威（44歲）及蘇潤餘（52歲），曾一同在梁家樂律師行分別擔任法律文員和法律行政人員，該行現已結業。蘇錦威早前被裁定兩項欺詐及一項使用虛假文書副本罪罪成，他另與蘇潤餘同被裁定一項洗黑錢罪成。

勞官判刑時指出，首被告蘇錦威非執業大律師，但案發時身為律師行的法律文員，利用客人的信任，虛稱獲授權而使用客人資料是違反誠信，嚴重影響社會大眾對律師行的信任，以及涉事律師行的聲譽，更令涉案財務公司未能得到合約內應有的保障。而次被告是跟從蘇錦威的指示行事，其角色不遜於蘇錦威，同樣重要。

勞官續稱，考慮到本案的貸款已還清，且兩人過去有正面良好的品格，相信定罪後二人無法再從事法律工作，基於二人於本案的參與程度及得益不同，判首被告蘇錦威監禁47個月，次被告則監禁30個月。

相關報道：蘇錦樑胞弟騙2000萬元貸款 洗黑錢欺詐等罪成還押候判