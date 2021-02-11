人大通過修改香港選舉制度決定　林鄭月娥：香港情況令中央忍無可忍做今次工作 (18:36)

對於律政司長鄭若驊、行政會議召集人陳智思均表示，今次修改選舉制度是民主倒退，林鄭月娥稱不同意。她說，人大的決定是填補香港選舉制度當中，產生「不愛國或危害國家安全者」的缺陷或堵塞漏洞，她舉例，這類人包括「放下香港立法會公務走去美國，要求美國政府和議員制裁香港」的人。她又提及，任何地方的民主制度都要考慮該地方的實際情況，而香港情況「令中央忍無可忍做今次（修改選舉制度）工作」。

林鄭月娥表示，港府有責任令市民明白和支持全國人大會議的決定，要展開公眾解說，凝聚香港正能量，令市民擁護和積極參與新選舉制度。她表示，雖然香港市民最清楚香港實際情況，但部分人「已忘記過去數年承受緊乜嘢亂象」；近年明顯有別有用心的政客，利用現有選制漏洞或缺陷，進入政治制度，「搞破壞、反中央、拖政府後腿、搞港獨，勾結外部勢力危害國家安全」等，加上2019年6月後近一年的動亂，導致數以千計青少年以身試法，政府「要將這些實情講清楚給香港市民」，令市民支持是次全國人大會議的決定。

其次，林鄭月娥指出，未來12個月政府不但要完成本地法律修訂，亦要按新選舉制度和經修訂的法律進行3場選舉，政府「一定迎難而上去做」。

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