警沙田拘21人涉非法收債　有高利貸放債利率達70000% (17:55)

沙田警區去年接獲有關非法放債個案共1050宗，按年上升逾一成。該警區本月展開一連10日的「火瞳行動」，透過執法及教育活動打擊非法放債。行動中共拘捕21人（17至61歲），部分人有黑社會背景，涉嫌放高利貸、刑事毁壞、刑事恐嚇及洗黑錢等罪，檢獲借貸文件、追數紀錄、收數字條、手機電腦等。

21名被捕人共涉及11宗案件，涉及19名事主，分別報稱任裝修工、清潔工、侍應、家庭主婦等，眾人借貸2000元至200萬元不等，合計共借貸300萬元，其中借貸200萬元的事主為親人的擔保人，他因無力還債，他自己及親人寓所曾四度被淋紅油及貼收數紙，警方事後拘捕一名涉案無業男子。

沙田警區反黑組主管連曉媚指出，大部分事主均收到不明來歷的借貸來電及信息，這些服務不用露面，亦毋須入息證明。連曉媚說，其中一名借貸人借取2000元，扣除有關費用，實收1400元，每星期償還200元利息，由於無力償還，事主被要求另外償還5000元利息，同時恐嚇威迫事主拍攝裸照及滋擾其家人鄰居，事主受驚下於7日內還款20,200元，惟還債後仍被不同籍口要求還錢。

警方經計算後，發現該事主的貸款實際利率高達70,000%，事主亦被要求還債轉帳至一個有頻繁資金流動的指定戶口，警方相信該戶口涉及洗黑錢活動，遂拘捕戶口持有人，該戶口持有人事後報稱曾把戶口借予朋友使用。

另一宗案件涉及一間持牌財務公司，事主向該持牌公司借款3萬元，及後無力還債，與家人鄰居被對方委託的收債人滋擾，包括淋紅油及「塞匙窿」等。