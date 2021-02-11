黎智英李柱銘等涉組織參與818維園流水式集會　控方：辯方無權爭議公安條例合憲性 (17:19)

辯方爭議，《公安條例》第17及17（A）條容許警方就和平進行的未經批准集結作「刑事制裁」，即警方可透過不反對通知書制度，阻止、停止或解散被反對或有違批准條件的公眾遊行，做法限制了市民的遊行集會權利。市民參與警方反對或違反警方條件的未經批准集結，罪行最高刑罰是監禁5年，辯方認為不合比例，會為欲行使集會權的人帶來寒蟬效應。

代表控方的資深大律師余若海，引用終審法院於2005年梁國雄案裁決指出，當時終院已處理刑事制裁的相關問題，並裁定梁國雄即使參與和平的未經批准集結，亦屬有罪，這代表終院認為條例賦予警方刑事制裁權屬合憲。由於終院當時是對整個制度作具約束力的決定，因此不論制度是否合憲，或刑罰合比例與否，辯方現時無權爭議。

余若海又稱，遊行集會自由不是絕對，和平與暴力亦非二元對立，故不反對通知書制度有保障公共秩序的合理目的，讓警方可及早準備，並非如辯方所稱制度只為「通知政府」；現時已有教育、宗教等7類的集會獲豁免申請不反對通知書，制度已平衡達到目的及確保公眾遊行集會權，也無證據顯示監禁5年的最高刑罰會帶來寒蟬效應。

余若海另提及2000年立法會欲修改相關刑罰的動議，並讀出當年部分立法會議員的發言，包括本案被告李柱銘、何俊仁及吳靄儀，指出當年立法會經討論後亦無修改刑罰。辯方代表之一、余若海胞姊資深大律師余若薇，一度反對余若海讀出立法會資料，認為與本案無關，並質疑余若海是否暗示立法會討論結果可代替法庭審判權。聆訊明（12日）續。