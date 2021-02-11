新冠肺炎｜增22確診3源頭不明　16確診、逾30初步確診與URSUS Fitness相關 (16:43)

截至今日（11日）凌晨零時，本港新增22宗新型冠狀病毒確診個案。輸入個案佔3宗；本地個案佔19宗，當中3宗為源頭不明，16宗與URSUS Fitness相關，包括6名工作人員及10名顧客。另今日有逾40宗初步確診個案，逾30宗與URSUS Fitness有關，該群組約有50人染疫。URSUS Fitness於3月1日至9日之間有240多名顧客，會安排所有人強制檢疫。
3宗源頭不明個案：
．個案11133：退休人士，住福榮街15號，該大廈3月8日曾納入強制檢測，患者經檢測發現染疫
．個案11135：家庭主婦，住荔景邨日景樓，該大廈要強制檢測
．個案11151：60歲女子，住澤安邨富澤樓，於樓下一間冰室任職洗碗工，2月22日曾檢測陰性，3月9日檢測時無病徵，其後確診；3月10日最後上班
初步確診源頭不明個案：
．12歲女生：於白田天主教小學讀書；3月10日開始發燒，3月9日最後一天上學；居於南昌邨鑽石樓。該小學須停課14天做大清洗，有返校上學的學生要強制檢測
．54歲主婦：住華景山莊第11座
．保良局羅氏基金中學教師，樣本屬不確定，其CT值非常高（即病毒量低）
．57歲女子：任職澤安邨富澤樓保安，居於福榮街13號；3月6日開始不適，3月10日最後一天上班