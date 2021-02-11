新冠肺炎｜增22確診3源頭不明　16確診、逾30初步確診與URSUS Fitness相關 (16:43)

3宗源頭不明個案：

．個案11133：退休人士，住福榮街15號，該大廈3月8日曾納入強制檢測，患者經檢測發現染疫

．個案11135：家庭主婦，住荔景邨日景樓，該大廈要強制檢測

．個案11151：60歲女子，住澤安邨富澤樓，於樓下一間冰室任職洗碗工，2月22日曾檢測陰性，3月9日檢測時無病徵，其後確診；3月10日最後上班

初步確診源頭不明個案：

．12歲女生：於白田天主教小學讀書；3月10日開始發燒，3月9日最後一天上學；居於南昌邨鑽石樓。該小學須停課14天做大清洗，有返校上學的學生要強制檢測

．54歲主婦：住華景山莊第11座

．保良局羅氏基金中學教師，樣本屬不確定，其CT值非常高（即病毒量低）

．57歲女子：任職澤安邨富澤樓保安，居於福榮街13號；3月6日開始不適，3月10日最後一天上班

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