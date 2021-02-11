721襲擊案｜見男子被白衣人包圍　救護員欲施援遭被告斥「打人」　為「飛天南」急救恢復脈搏 (16:25)

前年7．21元朗白衣人涉暴動案審訊，今（11日）踏入第14天，在區域法院續審。當日拯救外號「飛天南」被告吳偉南的救護員M供稱，當晚他在英龍圍打算協助一名被白衣人包圍的男子時，被告鄧懷琛阻擋他並斥「有救護員打人呀」、「你係咪幫住佢？」。其後手持木棍的吳偉南突然倒下，一度心跳停頓，M為其施救後恢復脈搏，並將他送院。控方稱，當時鄧懷琛及吳偉南曾手持棍棒擊打他人。
M憶述，當晚他和隊員約11時接報到達元朗站，白衣人正在叫囂，因元朗站不同位置均有市民求助，他向消防處控制中心要求增援及警察到場。當時有5至6名傷者分布在J出口與閘內廁所之間，主要是手腳擦傷及受驚。
其後M沿J出口到近英龍圍的地面工作，當時英龍圍牌坊有白衣人起哄，M看到白衣人包圍並拉扯一名男子，他認為該男子需要協助，而且現場氣氛需要緩和，上前勸喻白衣人冷靜，並表示要為男子檢查，但有人喝罵他及用身體阻擋他，其中包括鄧懷琛。
庭上播放的片段顯示，當時白衣人與從元朗站走下去的市民口角，其間鄧懷琛曾拉扯一名黑衣男，吳偉南則指罵市民。及後白衣人揮棍襲擊並擲物，市民退回元朗站。M續稱，正當他打算再步上元朗站找傷者時，突然有人呼喚他，他轉身看到一名白衣男倒臥在地上。當時該白衣男鼻樑流血，初時清醒，後來情況惡化，對外界無反應，經急救後才恢復脈搏，最終M將他送上救護車。
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