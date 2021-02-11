5歲女疑受虐亡｜法醫：女童身上133處傷患　自殘引致機會不大　頭傷與撞硬物有關 (16:05)

被告依次為女童Z和男童X的父親、繼母及繼外婆。控罪橫跨2017年8月至2018年1月，父親和繼母否認謀殺罪，繼外婆否認4項殘暴對待兒童罪。

郭嘉琪表示，女童Z身上有58處新近傷勢及75處舊患，前者包括擦傷和裂傷，後者包括傷口結焦、結疤、膿腫及潰瘍等，傷痕遍佈全身。針對女童的背部和心口有不少線狀傷痕，郭嘉琪表示可能是尖形物件造成，例如剪刀、衣架和藤條，而眼角擦傷可能是拳打所致。她表示不少傷痕位於背部和面部，由女童自殘造成的機會不大。

郭嘉琪又提及，女童背部有兩處大面積潰瘍，估計女童去世前數星期已受傷；至於女童臀部本身有瘀痕，附近又有黑色的傷痕，傷口新舊程度不一。對於女童頭部瘀傷，又有頭皮瘀傷致出血症狀，郭嘉琪認為與頭撞硬物有關，例如撞擊天花板或牆壁。在辯方盤問下，郭嘉琪表示女童要跌倒數次，才會造成類似的頭部傷勢。

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