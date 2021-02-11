人大通過修改香港選舉制度決定草案　選委會1500席分5界別、立法會90席　設「候選人資格審查委員會」【短片】 (15:17)

草案主要決定包括：

．香港特區設立一個1500席的選舉委員會，負責選舉特首候任人、立法會部分議員，以及提名特首候選人、立法會議員候選人等事宜。選舉委員會由工商、金融界；專業界；基層、勞工和宗教等界；立法會議員、地區組織代表等界；香港特別行政區全國人大代表、香港特別行政區全國政協委員，以及有關全國性團體香港成員的代表界，共5個界別組成

．設立香港特別行政區候選人資格審查委員會，負責審查並確認選舉委員會委員候選人、特首候選人和立法會議員候選人的資格。香港特區應健全和完善有關資格審查制度機制，確保候選人資格符合香港《基本法》、《港區國安法》、全國人大常委會關於香港《基本法》第104條的解釋，和關於香港特區立法會議員資格問題的決定，以及香港特區本地有關法律的規定

．香港特首由選舉委員會選出，須獲得選舉委員會全體委員過半數支持，並由中央人民政府任命。特首候選人要獲選舉委員會不少於188名委員聯合提名，且上述5個界別中每個界別參與提名的委員不少於15名

．根據決定，香港立法會議員每屆90人，通過選舉委員會選舉、功能團體選舉、分區直接選舉三種方式分別選舉產生，但未有列明每種選舉方式將產生的議席數目

全國人大委員長栗戰書表示，會議作出關於完善香港特別行政區選舉制度的決定，全體代表高度贊同，表達了包括香港同胞在內的全國各族人民維護國家主權、安全、發展利益，維護香港憲制秩序的堅定決心。栗戰書講這句說話時，一度被全場掌聲打斷。

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