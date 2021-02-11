廁紙荒期間持刀劫600卷廁紙　3男認罪判囚40月 (14:41)

被告依次為送貨員李甄陶（33歲）、何智良（26歲）及李業堂（29歲），3人承認於去年2月17日，在旺角旺角道97號地下「惠康超級市場」外，搶劫男子吳志敏，劫去50包廁紙（共600卷），總值1695元。辯方求情表示，被告已向事主親自道歉，並就偷去的廁紙賠償。

暫委法官張志偉判刑時指出，案發時疫情肆虐，甚至出現廁紙搶購潮，涉案廁紙有其市場價值；當時3名被告有簡單部署，屬有預謀犯案，而且首被告曾展示武器，判處3人監禁40個月。

案情指出，當日早上約6時，事主在案發地點卸貨，首被告走近事主問他超市何時開門，其後突然拿出一把生果刀指向事主，大叫「唔好郁」。同一時間，另外兩名被告從卸下的貨品拿走50條「唯潔雅」廁紙，每條有12卷、即共600卷廁紙，並放上手推車，3人立即逃去。

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