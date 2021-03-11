內地男旺角站塗鴉毁玻璃圍欄　判囚8個月 (14:47)

被告李鐵軍（33歲），報稱無業，在香港沒固定居所，並持有擔保書。他承認於2021年2月5日，在旺角彌敦道港鐵旺角站大堂內無合法辯解而損壞屬於香港鐵路有限公司的3部閘機、28幅牆身、兩個熒幕顯示器及4塊玻璃，共值約11萬元。辯方求情時透露，被告在內地任職公務員，月入約4000元人民幣，但在港身無分文，須露宿街頭。

案情指出，案發當天早上約6時，有港鐵職員在旺角站大堂內，看見被告用滅火器砸爛站內設施，又用筆在牆上以簡體字寫上「共產黨萬歲」等字句。職員見狀報警，警方到場拘捕被告，被告在警誡下表示，因仇恨美國而破壞港鐵。

另外，被告今被加控一項在非法入境後未獲授權而留港罪，暫毋須答辯，案件押後至6月10日再訊，待處理其酷刑聲請。

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