民主派初選47人案｜黃碧雲丈夫趕回家取妻BNO　伍健偉適應還押生活 (13:55)

另外，有旁聽者不滿伍健偉不獲保釋，有人在庭外落淚。林進在庭外表示，畢竟各人情況不同，即使得悉黃碧雲可保釋外出，也沒有抱着期望，反而以平常心面對，又說不會評論目前的結果，認為本案是純粹的政治事件，「每個港人、每個受審判嘅民主派都係無辜，相信歷史會還他們一個公義」，又強調無論能否保釋，日後也要面對長時間審訊。

林進表示，他曾到荔枝角收押所探望伍健偉，透露伍健偉起初精神狀態緊張，但現已平復，目前精神良好，已慢慢適應還押生活，又稱有帶書給他，見面時亦有交代近況、閒話家常，聊聊他喜愛的足球隊。

有保安叫旁聽者「滾出去」 及後致歉

散庭後，有保安在法院地下大堂叫旁聽者「滾出去」，引起旁聽者不滿，多名保安及警員到場調停，最後涉事保安願意當眾道歉，稱「對唔住，唔好意思，我頭先過咗火」，事件及後平息。

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