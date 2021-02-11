民主派初選47人案｜警金鐘站戒備高院外拉封鎖線　張超雄昨欲探郭家麒不果 (11:43)

早上8時許，陸續有公眾前來取籌，未見有排隊人龍。立法會前議員張超雄今早亦到庭支持黃碧雲及伍健偉，他說昨晨到赤柱監獄打算探望被告之一的郭家麒，但過程不順利，他早上8時抵達，排在頭三位，惟至10時許仍未能探訪，最終因有事要辦而離開。張超雄稱，根據觀察，監獄內有幾個探訪窗口，但本案的被告只獲准使用其中一個，安排不便利家屬及探訪者，「我哋早啲去梗係想早啲探，應該以先後次序，如果因保安理由，或者唔想同案被告可以見到面，相信佢哋可以安排到」。

李小姐就此案聆訊每次均有出席及送囚車，今特意從天水圍到高院聽審支持，「佢哋冇飯食冇涼沖冇得返屋企，我哋唔算係乜嘢」，又多次反問「佢地犯左咩罪吖？佢喺都係為香港、為我哋」。另有到庭旁聽的婆婆稱，今日審訊只有兩名被告，擔心旁聽的人太少，故到庭支持。