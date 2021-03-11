新冠肺炎｜強制檢測大廈、工作場所名單（3月10日更新版） (09:04)

任何在2021年2月25日至3月10日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於3月12日或之前接受檢測：

新增一宗或以上確診個案的大廈

．將軍澳常寧路2號厚德邨德安樓

．西營盤第三街100-106號真光大廈

出現一宗或以上確診個案的場所

．西營盤薄扶林道64-68號地下2-4號舖 Ursus Fitness

其他

．天水圍天富苑金巴崙長老會耀道小學

．天水圍第102區第4期（2號校舍）中華基督教青年會小學

．天水圍第102區第4期天水圍循道衞理中學

．天水圍第102區第6期（2號校舍）天富苑中華基督教青年會中學

任何在2021年2月24日至3月9日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於3月11日或之前接受檢測：

新增一宗或以上確診個案的大廈

．粉嶺一鳴路23號牽晴間第1座

．東涌海濱路12號藍天海岸第1座

．西營盤威利麻街8-12號星輝大廈

．北角英皇道406-408號康威大廈

出現一宗或以上確診個案的工作場所

．觀塘觀塘道388號創紀之城1期-渣打中心8樓渣打銀行（香港）有限公司

．銅鑼灣告士打道311號皇室大廈35樓安達人壽香港

．大埔汀角路及南運路交滙處土木工程拓展署工務區域試驗所（大埔）

資料來源：政府新聞公報

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