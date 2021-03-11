新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:13)

本港周三（10日）新增8宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（3月4日至10日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。3月10日報道：本港增8確診3源頭不明 Ursus Fitness現9宗初步確診個案涉員工顧客
○油尖旺區
星光行 潮庭
僑熹樓 翡翠海鮮酒家
○葵青區
新都會廣場 敏華冰廳
葵涌中心地下
○深水埗區
怡高工業中心 泰華食堂
喜韻商場 意樂餐廳
長沙灣政府合署
○沙田區
京瑞廣場2期
新港城中心（5期）
○荃灣區
愉景新城
○北區
逸峯廣場
牽晴間商場 金龍餐廳
帝庭軒購物商場
○元朗區
同益街市
○西貢區
富寧花園商場 南豐餐廳小廚
○大埔區
富善邨 榮發小廚
○中西區
信德中心 美心皇宮
宜必思香港中上環酒店 糖心軒
○離島區
昇薈 一粥麵
映灣坊 大快活
資料來源：衛生防護中心（截至3月10日）
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