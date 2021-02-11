香港藝術節3月網上免費演出一覽　《紅舞鞋》芭蕾舞劇電影版香港首映【附登記觀賞連結】 (08:18)

第49屆香港藝術節由即日起至3月底舉行，本月一連有多場歌劇、音樂及舞蹈界別的演出於網上播放。一眾藝術愛好者只需在網上輸入電郵地址登記，即可收取自選節目的免費觀看連結，在家限時觀賞各大優秀藝術團體獻藝。
網上演出重點推介
英國編舞奇才馬修‧伯恩的得獎芭蕾舞劇《紅舞鞋》電影版本，在本屆藝術節是首度於香港上映。此外，捷克布爾諾國家歌劇院系列因在2017年為藝術節表演而大受好評，今年則以網上形式帶來多場演出，包括2場歌劇及4場音樂會。藝術節閉幕演出為俄羅斯莫伊謝耶夫舞團錄像，精選舞團共9支舞作，讓觀眾感受世界舞蹈之美。
限時放映日期及節目名稱
3月11至14日：捷克布爾諾國家歌劇院《耶奴法》（歌劇）【登記觀賞】
3月12至15日：捷克布爾諾國家歌劇院《失蹤者的日記》（音樂）【登記觀賞】／新冒險舞蹈團及Illuminations製作馬修‧伯恩舞蹈電影《仙履奇緣》（舞蹈）【登記觀賞】
3月13至16日：捷克布爾諾國家歌劇院《狡猾的小狐狸》（歌劇）【登記觀賞】
3月14至17日：捷克布爾諾國家歌劇院荀伯格合唱團（音樂）【登記觀賞】
3月15至18日：捷克布爾諾國家歌劇院揚．巴托斯鋼琴獨奏會（音樂）【登記觀賞】
3月16至19日：捷克布爾諾國家歌劇院巴維．哈斯四重奏（音樂）【登記觀賞】
3月18至21日：維也納交響樂團《萊哈爾誕辰150周年音樂會》（音樂）【登記觀賞】
3月19至22日：新冒險舞蹈團及Illuminations製作馬修‧伯恩舞蹈電影《羅密歐與茱麗葉》（舞蹈）【登記觀賞】
3月20至23日：查爾斯．理察－哈梅林（音樂）【登記觀賞】
3月26至28日：俄羅斯莫伊謝耶夫舞團（藝術節閉幕演出）（舞蹈）【登記觀賞】
3月27至30日：馬修‧伯恩新冒險舞蹈團及Illuminations製作舞蹈電影《紅舞鞋》（舞蹈）【登記觀賞】
*註：部分網上演出尚未公布演出日期，詳情請留意香港藝術節（www.hk.artsfestival.org）網頁更新。