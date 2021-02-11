新冠疫苗｜復必泰疫苗周三5900人接種　接種率91%　周二7人打針後送院3涉科興 (23:33)

科興疫苗方面，截至今晚8時的過去24小時，約有10,900名市民接種第一劑科興疫苗，當中約7800人在8間社區疫苗接種中心接種，約2600人在參與計劃的私家醫生和診所接種。科興疫苗的整體接種率約為72%。

公務員事務局晚上回覆本報查詢稱，截至今晚8時的過去24小時，約7200名市民在網上預約接種科興疫苗，約12,100名市民在網上預約接種復必泰疫苗。

截至今日零時零分，過去24小時的7宗送院個案中，有5宗已經出院，兩宗留院觀察。

接種復必泰疫苗後不適個案：

．一名53歲男子到龍琛路體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後，感到胸部麻痺。他昨午3時被送往北區醫院，情況穩定。經治療後，留院觀察。

．一名49歲男子到龍琛路體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後，感頭痛及暈眩，出現高血壓。他於昨午5時03分被送北區醫院，情況穩定。經治療後，毋須留院。

．一名48歲女子到元朗體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後，感到胸部不適及喉嚨腫脹。她於昨早9時22分被送往博愛醫院，情況穩定。經治療後，毋須留院。

．一名62歲男子到曉光街體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後，感到頭痛及出現高血壓。他於昨午5時58分被送往聯合醫院，情況穩定。經治療後，毋須留院。

接種科興疫苗後不適個案：

．一名79歲男子到源禾路體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後，出現心悸及感到暈眩。他於昨早10時59分被送往威爾斯親王醫院，情況穩定。經治療後，留院觀察。

．一名61歲男子到香港中央圖書館社區疫苗接種中心接種疫苗後，出現高血壓及面紅。他於昨早9時55分被送往律敦治醫院，情況穩定。經治療後，毋須留院。

．一名42歲男子到林士德體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後，感到喉嚨不適。他於昨午1時47分被送往瑪嘉烈醫院，情況穩定。經治療後，毋須留院。

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