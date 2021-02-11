銅鑼灣海饌-海鮮牛扒餐廳增至5食客確診　停業不足3日今晚復業　衛生署跟進 (23:01)

衛生防護中心今日回應查詢時表示，銅鑼灣「海饌-海鮮牛扒餐廳」群組新增一名食客確診，涉及一名48歲男子，他曾在2月22日於海饌午膳，與其他確診者不同枱。2月22日距今已逾兩周，當日午市累計有4枱共5名食客確診。

本報晚上致電海饌查詢，餐廳陳姓經理回覆稱，餐廳上月下旬知悉出現首名確診者，當時曾停業一日及安排清潔公司做大清潔，並安排全部約23、24名員工接受檢測，全部結果陰性。餐廳昨日（9日）再安排全體員工到社區檢測中心接受檢測，今午約4時知悉所有員工的檢測結果均為陰性，決定恢復晚市。

被問到衛生署有否建議餐廳停業14日，陳經理稱有關做法屬建議而非強制，「如果強迫，我們當然開唔到啦」。他稱員工近期已有兩至三次陰性結果，亦每隔7天做一次檢測。而餐廳在3月8日至10日停業2.5日，衛生署亦已派員到場採集環境樣本。對於餐廳出現5宗確診，陳經理稱會擔心，但稱衛生署未通知該餐廳出現第5宗個案。

就2月22日午市食客數目，陳經理粗略估計約有60名客人，約三分二人用「安心出行」、三分一人填資料，餐廳已將約20多人的資料交衛生署跟進。

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