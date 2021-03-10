城大擬換智能門鎖要求學生拍卡入房　學生會質疑「監控化校園」 (22:20)

學生會署理會長林穎曦稱，學生會室及其屬會辦公室目前採用密碼門鎖，校方計劃全校不同辦公室、課室均要換上電子鎖（智能門鎖），更換後只有獲授權的學生及人員才可「拍卡」內進，校方亦會存取學生的出入紀錄。他批評這一年來校方已突然增加保安巡查次數，閉路電視已達「零死角」；若校方再要求拍卡記錄學生行蹤，是令校園成為監獄。

林穎曦指出，學生會及多個屬會均十分反對校方的計劃，並曾聯署要求校方撤回，又於上周六（6日）致函校董會主席黃嘉純及校長郭位。他表示，校方雖稱會跟進信件，惟翌日即發電郵給全校師生宣布實行計劃，他對此感到十分遺憾。

城大回覆查詢稱，以智慧門鎖代替傳統門鎖在現代社會非常普遍，「幾乎所有本地及外國的現代樓宇、辦公室、住宅和學校均廣泛應用」。 城大又表示，一向有嚴謹指引及守則處理個人資料事宜，電子門鎖制度亦符合香港相關的法律，稱校方也收到很多意見，支持大學持續改善校園設施。

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